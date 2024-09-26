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Против пуль и гранат: кроссовер Skoda Kodiaq получил бронированную версию

Четверг 26 сентября 2024 13:43
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Против пуль и гранат: кроссовер Skoda Kodiaq получил бронированную версию Фото: Skoda Kodiaq получил бронированную версию (skoda.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Кроссовер Skoda Kodiaq получил бронированную версию. Модифицированное авто теперь имеет бронированные двери, пуленепробиваемое стекло, шины Run-Flat, световую сигнализацию и проч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания Skoda представила бронированную версию Kodiaq первого поколения, разработанную компанией Skoda UK в сотрудничестве с экспертами по безопасности UTAC Special Vehicles.

Интересно, что специальный бронированный автомобиль базируется на обновленном Kodiaq первого поколения, а не на новом поколении, дебютировавшем в прошлом году. Внешние изменения ограничиваются стробоскопами на решетке, бампере и дверях багажника, поскольку цель разработчиков заключалась в том, чтобы внести минимум отличий и чтобы новинка была как можно более похожа на серийную модель.

Внутри 8-дюймовый сенсорный экран информационно развлекательной системы превратился в "коммуникационный центр" с GPS и специальными элементами управления аварийным освещением и системой сирен. Кроссовер от Skoda также оснащен пуленепробиваемым стеклом и "большими модификациями" пассажирской камеры с добавлением стальной брони.

Против пуль и гранат: кроссовер Skoda Kodiaq получил бронированную версию

Инженеры Skoda доработали подвеску и тормоза. Все четыре колеса оснащены системой фиксации шины, которая предотвращает разборку колеса, даже если оно полностью спущено.

В Skoda говорят, что модифицированный Kodiaq обеспечивает шаростойкость "различных пистолетов и штурмовых винтовок", а также взрывоустойчивость к "гранатам и взрывчатым веществам". Заявлено, что чешский кроссовер был разработан в соответствии с требованиями PAS 300 и PAS 301.

Сертификация требовала тщательного тестирования полезной нагрузки, ускорения, максимальной скорости, управляемости и торможения. Кроме того, на авто испытали более 200 боеприпасов.

Против пуль и гранат: кроссовер Skoda Kodiaq получил бронированную версию

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