ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Протест ФОПів: мітингарі прийшли до палацу "Україна", туди стягли силовиків

Київ, Вівторок 22 грудня 2020 18:47
Протест ФОПів: мітингарі прийшли до палацу "Україна", туди стягли силовиків
Фото: протест ФОПів у Києві (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві триває акція протесту підприємців, організована рухом "SaveФОП". Мітингувальники після маршу центральними вулицями столиці прийшли до палацу "Україна".

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Учасники акції протесту зайняли площу перед палацом "Україна". Туди вже стягли велику кількість силовиків, зокрема військовослужбовців Національної гвардії. Силовики оточили периметр палацу "Україна".

Фото: протест ФОПів у Києві (РБК-Україна / Віталій Носач)

Сьогодні у палаці "Україна" має відбутися концерт "Кварталу 95". Президент України Володимир Зеленський є засновником студії "Квартал 95" та був її художнім керівником, і таким чином мітингувальники хочуть через друзів вплинути на главу держави.

Загалом, ситуація біля палацу "Україна" спокійна. Сутичок між протестувальниками та силовиками не виникає. Мітингувальники слухають музику та тримають прапори.

Нагадаємо, мітингувальники вимагають скасування обмежень для бізнесу, які уряд встановив з 8 по 24 січня. До цього вони виступали проти запровадження обов'язкових касових апаратів.

Як писало РБК-Україна, через акцію протесту ФОПів у Києві сьогодні обмежили рух транспорту центральними вулицями.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство КиївпротестФОП

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся