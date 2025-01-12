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Не просто топливо: 5 интересных фактов о бензине

Воскресенье 12 января 2025 13:00
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Не просто топливо: 5 интересных фактов о бензине Фото: бензин для авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Для кого-то он дорогой, для кого-то - вожделенный, для кого-то - вонючий, кому-то он вообще безразличен... А что представлял собой главный для автомобилиста продукт, скажем, столетие или полвека назад?

Об особенностях оборота бензина на территории Украины в прошлом веке, читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы материалы "Коммерческие автомобили" и музея "Колеса Истории".

На протяжении развития автомобилизации синхронно с ростом автомобильного парка моторное топливо занимало все более важное место в обществе. И поскольку общество могло быть разного устройства, бензин был вынужден под него подстраиваться.

Бензин отличали по цвету

Во времена, когда на рынке нефтепродуктов одновременно существовали бензины этилированные и неэтилированные, первые окрашивали специальными красителями - чтобы их можно было отличать. Так, А-66 был оранжевый, А-76 - зеленый, АИ-93 - синий, АИ-98 - желтый. Сорта А-72 и "Экстра" не имели цвета, потому что не содержали тетраэтилсвинца, и не представляли угрозы в случае попадания в организм человека. Второй причиной цветизации топлив была та, что немалая доля топливного оборота в стране была вне бензоколонок - в канистрах, когда идентичность сорта терялась. Напомним, что этилированный бензин - это тот, в который для повышения октанового числа добавляли присадку с опасным для здоровья тетраэтилсвинцом (ТЭС).

Рядовой украинский автомобилист об этом может и не догадывается, но бензин подкрашивают и в наше время. Правда, не везде и с другой целью - в первую очередь чтобы обозначить место его происхождения или, скажем, назначения (льготный, для военного или, скажем, сельскохозяйственного использования).

Не просто топливо: 5 интересных фактов о бензине

Бензин сливали в лесополосы

Причина в форме оплаты труда водителей на советских автопредприятиях. Для увеличения зарплаты шоферы приписывали себе тонны перевезенных грузов и километры пробега. Согласно этим припискам (было даже такое официальное понятие) на каждую машину бухгалтерия выделяла большее количество бензина, и водители вынуждены были его получать. Однако освободить бак машины под новую порцию горючего водитель иногда не успевал. А поскольку возить с собой канистры на десятки литров лишнего топлива возможности не было, приходилось срочно освобождать бак где угодно, сливая бензин в каком-то более-менее тихом месте.

Был бензин А- и бензин Б-

В 1940 - 70-е годы большая часть самолетов и вертолетов использовала поршневые моторы, которые работали на высокооктановом бензине. И благодаря особенностям тогдашней системы хозяйствования авиационное топливо довольно часто попадало в руки автомобилистов. Обозначались авиабензины индексом Б - например, Б-91, Б-95, Б-92, Б-100. С тогдашней точки зрения кроме высокого октанового числа отличие было в большей стабильности характеристик. Интересно, что и до наших дней авиационные бензины остаются этилированными, то есть содержат довольно много свинца.

Бензин был дешевле лимонада

Именно так, в определенные периоды литр бензина стоил существенно дешевле сладких газированных напитков. Например, при цене литра лимонада 15 - 30 коп. (в зависимости от названия и формы фасовки) самый популярный бензин А-76 стоил 7,5 - 15 коп. Но в 1980-х цены на бензин и на лимонад примерно сравнялись.

Бензин продавали в гастрономе

Не то чтобы сам бензин, но талоны на него - да, водители иногда покупали в кассах гастрономов. В определенный период, в 1970-е и в начале 1980-х, бензин на АЗС гражданам отпускали не за деньги, а за так называемые талоны рыночного фонда. То есть водитель сначала покупал где-то в городе за наличные те талоны, а потом уже ими рассчитывался на заправке. Талоны были на определенное количество литров определенного сорта бензина - 10 л, 20 л, 50 л. При этом автомобили предприятий всегда заправляли исключительно по талонам. Причина не в дефиците горючего, как можно подумать, а в попытке предотвратить злоупотребления. Все крупные автобазы имели свои заправки и там ходили не деньги и не талоны, а списки с фамилиями водителей и номерами машин.

Не просто топливо: 5 интересных фактов о бензине

Коротко

У каждого времени - свои обычаи. Сегодня мы удивляемся и иронизируем над бензиновыми традициями прошлого века, но сами не уверены, не закончится ли эпоха бензина и ДТ уже на наших глазах. Однако, точно можно сказать, что этот вид моторного топлива стал не только топливом, но и явлением общественно-политического порядка. Интересно, знали ли, что так оно будет, господа Бенц и Даймлер, когда выбирали этот нефтепродукт в качестве топлива для первых в мире авто?

Напомним, недавно РБК-Украина рассматривало 5 мифов об электрическом ручнике авто.

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