За минулий рік "Харківміськгаз" приєднав до газових мереж 208 нових об’єктів

За 2020 рік до газорозподільних мереж Харкова приєдналося 208 нових об'єктів. З них 183 - це багатоповерхові будинки та приватні домогосподарства, 25 - промислових клієнтів. В 92 випадках здійснене стандартне приєднання та в 116-ти – нестандартне.

У 2020 році фахівці Клієнтського простору 104.ua уклали 238 договорів на приєднання до системи газопостачання з подальшою видачею технічних умов. Процедура приєднання доступна всім жителям міста. У центрах "104 Клієнтський простір" є фахівці по роботі з клієнтами, які приймають заяви і займаються оформленням документів на отримання даної послуги.

"Для того, щоб підключитися до газових мереж, необхідно записатися на прийом до центрів "104 Клієнтський простір" за адресами просп. Архітектора Альошина, 5 або вул. Гімназійна Набережна, 18а. На місці клієнт оформляє заявку на виконання робіт, заповнює опитувальний лист та укладає договір. Далі за виконанням робіт стежить менеджер, який про все інформує замовника безпосередньо до введення об'єкту газопостачання в єксплуатацію з подальшим пуском газу", - роз'яснює начальник відділу інжинірингу АТ "Харківміськгаз" Сергій Журавель.

У прес-службі нагадали, що підключення до системи газопостачання регламентується правилами Кодексу ГРМ. Якщо в документації немає зауважень, протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви замовник отримує від газорозподільної компанії проекти договорів, технічних умов та відповідні рахунки. Роботи по стандартному приєднанню об'єкта або земельної ділянки відповідно до законодавства виконуються протягом трьох місяців.