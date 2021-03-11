У минулому році "Хмельницькгаз" приєднав до системи газопостачання понад 800 об'єктів

"Хмельницькгаз" у 2020 році провів роботи по 622 нестандартних і 201 стандартного приєднання до газорозподільних мереж. Наша компанія надає весь спектр послуг, виконує газифікацію "під ключ": від виготовлення проекту та технічних умов - до моменту пуску газу замовнику, - поінформував директор по капітальному будівництву Валерій Лужанінов. - Адже у нас є для цього всі інструменти: дозволи і ліцензії, досвід, кваліфіковані фахівці і матеріальна база".

У прес-службі зазначили, що отримати консультації з питань газифікації можна в 104.ua Клієнтських просторах за місцем проживання. Такі центри функціонують у всіх структурних підрозділах газорозподільної компанії та обласному центрі. Клієнт звертається з заявою про приєднання до персонального менеджера, який в подальшому контролює всі етапи виконання робіт. Крім того, персональний менеджер допоможе вибрати і придбати сертифіковане газове обладнання відповідної потужності від провідних закордонних та українських виробників.

"Маючи 65 років досвіду, "Хмельницькгаз" виконує "під ключ" газифікацію об'єктів будь-якої складності, здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, проводить сервісне обслуговування газового обладнання та реконструкцію мереж. Зараз споживачі Хмельницької області вибирають серед енергоносіїв саме природний газ. Адже він залишається доступним, екологічним і стабільним джерелом енергії. Безперечно, лише за дотримання споживачами правил безпечного користування", - йдеться в повідомленні.