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"Пройшов пекло війни і полон в Донецьку": волонтери просять кошти на лікування героя АТО

STYLERПотрібна допомога    25.10.2018 - 15:53
Фото: Олексій Кодьман (прес-служба ГО "Єдність та допомога")
Фото: Олексій Кодьман (прес-служба ГО "Єдність та допомога")
Катерина Гончарова
Власний кореспондент Styler

Якщо вчасно почати лікування, є шанс на відновлення здоров'я бійця, який захищав Україну під час війни на Донбасі

Раніше Styler писав про те, що волонтери терміново шукають кошти на лікування бійця Павла Кокошко. У ГО "Єдність та допомога" нашому виданню повідомили: завдяки пожертвам українців вдалося зібрати гроші на лікування однієї ноги бійця, і тепер потрібні кошти на лікування другої кінцівки.

Тепер ГО "Єдність та допомога" збирає кошти іншому бійцю-герою АТО – Олексію Кодьману.

"Ще один наш підопічний боєць - ветеран 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, хлопець родом із Тернополя Олексій Кодьман. Він наприкінці минулого 2017 року повернувся з 2-річного полону у Донецьку, в перебування в якому не пройшло безслідно і дуже підірвало здоров'я Олексію. Нещодавно у нього загострилася хвороба ніг", - розповідає Станіслав Кушнаров, представник громадської організації.

Діагноз, поставлений Олексію лікарями  - двостороння варусна деформація обох гомілок, латералізація обох наколінників.

&quot;Пройшов пекло війни і полон в Донецьку&quot;: волонтери просять кошти на лікування героя АТОФото: Олексій Кодьман (прес-служба ГО "Єдність та допомога")

"Через хворобу Олексія дуже турбують болі в колінах, адже захворювання прогресує. Стан погіршився після великих навантажень під час служби на Сході України та після перебування в полоні. Якщо не провести лікування захворювання, це поступово призведе до руйнування колінних суглобів та необхідності їхнього ендопротезування", - пояснює волонтер.

"Олексій заради нас пройшов пекло війни та полону. Я познайомився з ним влітку цього року на марші "Свободу полоненим!". З тих пір я бачу, що він не пропускає жодного заходу, де від влади вимагають допомогти звільнити з російського полону патріотів України. Знаю, якій біль у суглобах турбує його. Та набагато більше йому болить доля інших українців, яких і зараз катують в полоні. Дуже хочеться йому допомогти. У його випадку саме зараз ще є можливість зберегти власні суглоби, доки ще не пізно це зробити", - закликає Станіслав Кушнаров.

&quot;Пройшов пекло війни і полон в Донецьку&quot;: волонтери просять кошти на лікування героя АТОФото: Діагноз Олексія Кодьмана (прес-служба ГО "Єдність та допомога")

Олексія вчасно показали лікарю Володимиру Оксимцю, який обстежив Героя й запропонував йому альтернативний варіант лікування, який має допомогти зберегти суглоби. Для цього потрібно виконати коригуючі операції на кістках гомілок й відновити пошкоджені колінні зв’язки. Лікар бачить гарні переспективи для одужання й відновлення колін, адже має успішний досвід лікування людей з такими проблемами.

Загальна сума коштів, яка необхідна для двоетапного лікування обох ніг (включаючи всі матеріали, операції з корекції кісток гомілки, остеосинтез, відновлення зв'язок та послідуюче видалення пластин) - 290 797 грн.

Карта для збору коштів на лікування Олексія:

ПриватБанк 5168 7422 1421 8517 - Олексій Кодьман

Дякуючи небайдужим людям, які знають про потребу в операції Олексія, станом на 12.00 12.10.2018 вже вдалося зібрати близько 84 000 грн, повідомляють волонтери.

"Дуже хочеться допомогти Олексію - захиснику України, який пройшов війну та полон!" - каже Станіслав Кушнаров.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що боєць АТО всиновив трьох дітей.

Також п'ятирічна дівчинка присвятила вірш батькові, який загинув в АТО.

Відео: Наші відважні дівчата в лавах української армії (video.rbc.ua)

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