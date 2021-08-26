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Пропускав туристів за хабар: главу національного природного парку підозрюють у поборах

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Херсонська область, Четвер 26 серпня 2021 15:32
Пропускав туристів за хабар: главу національного природного парку підозрюють у поборах Фото: главу національного природного парку підозрюють у поборах (npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Херсонській області правоохоронці викрили керівника національного природного парку у систематичних поборах з туристичних автобусів. Посадовець брав хабарі з перевізників за безперешкодний доступ на острів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Сьогодні оперативники затримали виконувача обов'язки директора природного парку та за сумісництвом депутата Мелітопольської міськради під час одержання чергового хабаря.

"Приватний перевізник надав йому шість тисяч гривень за дозвіл на безперешкодний проїзд туристичного автобуса на територію острова", - розповіли в поліції.

Розмір грошової "винагороди", яку директор вимагав від перевізників, як кажуть в поліції, залежав від кількості туристів, які прямували на територію національного природного парку.

Наразі посадовцю готують підозру за фактом хабарництва. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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