Пропагандисты снимают российские обстрелы оккупированных территорий и обвиняют ВСУ, - Маляр

Россияне существенно активизировали пропагандистскую работу на временно оккупированных территориях Украины. Так называемые представители СМИ снимают последствия российских обстрелов и обвиняют в атаках украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анну Маляр .

"Под видом журналистов центральных российских телеканалов в районы у линии столкновения прибыли группы профессиональных пропагандистов, которые в авральном порядке занимались фабрикованием ложных видеороликов, направленных на дискредитацию Сил обороны Украины и оправдание действий российских оккупантов", - написала она.

По словам Маляр, съемки в большинстве своем проводились в населенных пунктах Каховского и Голопристанского районов Херсонской области - на объектах гражданской инфраструктуры, в медицинских и учебных заведениях, которые россияне намеренно обстреливали непосредственно перед приездом представителей так называемых российских СМИ. При этом в совершении преступлений обвиняли украинских военных, что подтверждалось якобы "документальными кадрами".

К тому же, отдельной темой российских фейковых роликов была попытка показать якобы массовую поддержку местными школьниками символов государственности РФ и действий захватчиков.

В частности, пропагандисты снимали коллективное пение школьниками российского гимна и изготовление детских открыток-подарков оккупантам, в которых выражалась благодарность за "освобождение" и "воссоединение с РФ".

"Таким образом кремлевские пропагандисты пытались создать соответствующий информационный фон накануне ежегодного послания Путина Федеральному собранию", - добавила она.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин во время своего выступления не озвучил никаких практических мер, которые помогли бы вывести РФ из тупика на поле боя, но при этом поддерживал воинственный тон.

РБК-Украина анализировало, чего добивается Кремль пропагандой против Украины и Запада.

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