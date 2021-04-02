Промисловості для екомодернізації необхідні стимули і допомога держави, - експерт

Держава повинна допомогти промисловості у проведенні екомодернізації, як це зробили в країнах ЄС, оскільки українські підприємства не мають для цього ресурсів.

Про це написав директор GMK Center Станіслав Зінченко у колонці для "Інтерфакс-Україна".

"Для масштабної екомодернізації великі підприємства потребують допомоги держави. Ця допомога повинна виражатися у фінансових і податкових стимулів. Наприклад, це можуть бути державні гарантії чи компенсації відсотків за кредитами, взятими на екомодернізацію. Або податкові пільги", - написав Зінченко.

Він нагадав, що екомодернізація в європейських країнах проводилася при серйозної фінансовій підтримці з боку держави.

Зокрема, за даними представників бізнесу, починаючи з 2000 року в ЄС було підтримано і значною мірою профінансовано державою понад тисячі проектів у розмірі понад 400 млрд євро за напрямами "Захист природного середовища", "Енергозбереження" та "Енергоефективність", в тому числі в межах промислової екомодернізації.

Зінченко підкреслив: Україна гостро потребує підвищення енергоефективності своєї промисловості. Але великі, енергоємні підприємства, такі як паливно-енергетичний комплекс, металургія, хімія, целюлозно-паперова промисловість, цементна промисловість, несуть дуже великі витрати і не зможуть реалізувати модернізацію шляхом своїх коштів, їм потрібна державна підтримка.

"Якщо держава зацікавлена реалізувати свої зобов'язання за Green Deal, воно повинно діяти, як у Європі. Не тільки говорити: "Завтра всі повинні поставити фільтри і впровадити водневі технології". Ні! Воно має допомагати підприємствам системно впроваджувати технології енергозбереження або перебудовувати основні виробничі процеси для зменшення енерговитрат на одиницю продукції", - підкреслив Зінченко.