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Промвиробництво в Україні відновило падіння

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Україна, П'ятниця 22 жовтня 2021 15:00
Промвиробництво в Україні відновило падіння Фото: промвиробництво знову почало скорочуватися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяги промислового виробництва у вересні 2021 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року впали на 0,7%. Таким чином, припинилося зростання, яке спостерігалося протягом останніх місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики України (Держстат).

Промвиробництво в Україні відновило падіння

За даними статистичного відомства, за січень-вересень 2021 року зростання склало 1,4 % (за січень-вересень 2020 року обсяги впали на 6,2%).

Промвиробництво в Україні відновило падіння

У добувній промисловості і розробці кар'єрів зростання за перші дев'ять місяців склало 1,2%, в переробній промисловості - зростання на 1,6%, в поставках електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - зростання на 1,2%.

Нагадавши, промвиробництво в Україні почало падати ще восени 2019 року. У підсумку вперше з 2015 року За рік обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5%.

У кризовому 2020 році падіння промвиробництва поглибилося. Держстат оцінює падіння на 4,5%. Найвищі темпи падіння були зафіксовані в квітні-травні.

Промвиробництво падало і на початку 2021 року: у січні на 4,6%, у лютому - на 4,0%. Однак потім почалося зростання на тлі низької бази порівняння - на 2,1% у березні, на 13,0% у квітні, на 5,4% у травні, на 1,1% у червні, на 0,2% у липні, у серпні - 0,6%.

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Державна служба статистики
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