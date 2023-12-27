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"Прометей" едва дожал безнадежного аутсайдера баскетбольного Еврокубка

Рига, Среда 27 декабря 2023 20:49
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"Прометей" едва дожал безнадежного аутсайдера баскетбольного Еврокубка Фото: "Титаны" оказались сильнее "драконов" (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорцив

Слобожанский "Прометей" выиграл непростой матч группового этапа Еврокубка 2023/24 против словенской "Цедевиты Олимпии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, групповой этап, 13-й тур

"Прометей" – "Цедевита Олимпия" – 105:100 (24:30, 36:25, 18:22, 27:23)

Со стартовых минут более убедительно выглядели гости. Словенский коллектив к середине четверти создал 5-очковый отрыв. "Титаны" несколько раз подбирались вплотную к "Цедевите Олимпии", но по итогам отрезка слобожанцы отстали на 6 пунктов.

Впрочем, полностью реабилитироваться "Прометей" сумел во второй 10-минутке. Сначала команда Ронена Гинзбурга с боями догнала "драконов". В конце концов "титаны" вырвались вперед и ушли на большой перерыв с гандикапом +5.

Отечественный гранд попытался развить преимущество. Однако оторвавшись на 7 пунктов, "титаны" остановились. "Цедевита Олимпия" отыгралась и дала старт качелям на площадке. К примеру, третью четверть "Прометей" оставил с собой с +1.

В финальные 10 минут лидер в счете менялся несколько раз. Последние 300 секунд игрового времени команды вообще в основном шли нога в ногу. Стратегическое преимущество для слобожанцев обеспечил Агада с эндваном. В конце концов "Прометей" набрал на пять пунктов больше.

Благодаря победе подопечные Гинзбурга закрепились в топ-6 группы A Еврокубка. Рекорд "титанов" – 7 побед, 6 поражений. Следующий матч слобожанцы сыграют 10 января против "Парижа" на выезде.

К слову, ранее Скапинцев провел дебютный матч в НБА за "Нью-Йорк Никс".

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