Прокуратура Швеции требует заключения для шпиона, работавшего на Россию

Прокуратура Швеции требует пятилетнего заключения для Сергея Скворцова, подозреваемого в "незаконной разведывательной деятельности" в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's.

Прокуратура утверждала, что Скворцов в течение десяти лет являлся частью крупной российской организации, созданной для приобретения технологий, недоступных для Москвы из-за международных санкций.

"Он является агентом по закупкам для российского военного комплекса и его разведывательного подразделения ГРУ", - заявил прокурор Хенрик Олин окружному суду Стокгольма.

Скворцов заявил, что он невиновен и является "законным бизнесменом, который имел соответствующие разрешения на свой экспорт".

Однако Олин возразил, что разрешения были разработаны для "занавеса легитимности", а сам Скворцов использовал ложные имена деловых партнеров, пропускал информацию о видах продукции, которую он экспортировал, и предоставлял ложную информацию об их конечных потребителях.

Олин попросил суд вынести приговор от четырех с половиной до пяти лет заключения.

Что этому предшествовало

Скворцов был арестован в ноябре прошлого года вместе со своей женой во время операции в Наке под Стокгольмом. Его отправили под стражу, а жену отпустили без предъявления обвинений.

4 сентября начался судебный процесс над Скворцовым, где он был обвинен в работе против Швеции и США.

"60-летний Сергей Скворцов обвиняется в грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранного государства", - сказал прокурор.

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