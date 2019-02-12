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Прокуратура розслідує незаконну поставку інтернету в окупований Крим

Новини » Політика    12.02.2019 - 21:36
Прокуратура розслідує незаконну поставку інтернету в окупований Крим
Ілюстративне фото (ec.europa.eu)

Інтернет-провайдер співпрацює з ЛНР

Прокуратура Криму почала кримінальне провадження за фактом незаконного надання послуг інтернет-провайдерами в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Так, після виходу сюжету "Інтернет в Криму від "ДНР" і "ЛНР"? на інтернет-ресурсі "Крим.Реалії" 11 лютого прокуратура Криму почала досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України ("Фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України").

Як повідомляється, підприємство з російською реєстрацією в порушення законодавства України здійснює надання послуг інтернет-провайдера на тимчасово окупованій території АР Крим і при цьому, з метою запобігання міжнародним санкціям, співпрацює з інтернет-провайдерами, які розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області.

"Тим самим представники зазначеного інтернет-провайдера і інших інтернет-провайдерів здійснюють фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна в 2018 році передала в Міжнародний кримінальний суд понад 700 сторінок доказів злочинів Росії в анексованому Криму.

Раніше повідомлялося, що РФ видворила з території окупованого Криму більше тисячі громадян України.

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