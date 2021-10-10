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Прокуратура провела обшуки в кількох районних управліннях освіти Києва

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Київ, Неділя 10 жовтня 2021 01:14
Прокуратура провела обшуки в кількох районних управліннях освіти Києва Фото: прокуратура провела обшуки в кількох районних управліннях освіти Києва (kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Прокуратура Києва провела обшуки в службових приміщеннях Управління освіти Святошинської РДА та в офісних приміщеннях підрядних підприємств. Чиновники і підрядники підозрюються в установці неякісних пожежних сигналізацій в школах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, приватні підприємства протягом 2018-2020 років на замовлення управління освіти Святошинської РДА здійснювали роботи по встановленню протипожежних систем голосового оповіщення, раннього виявлення, пожежогасіння та димовидалення в школах. Вартість робіт склала 6,9 млн гривень.

"У ході досудового розслідування встановлено, що підрядні організації виконали роботи в повному обсязі та із завищенням вартості. Також встановлено, що виконання субпідрядних робіт оформлялося на підприємства з ознаками фіктивності", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що обшуки пройшли в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу.

Також прокуратура провела обшуки в приміщеннях Управління освіти Голосіївської районної адміністрації в рамках розслідування справи про привласнення посадовими особами 2 млн гривень.

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