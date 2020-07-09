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Прокуратура відкрила справу про держзраду Геруса і Оржеля

Київ, Четвер 09 липня 2020 13:08
Прокуратура відкрила справу про держзраду Геруса і Оржеля
Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Справу відкрито на підставі рішення Печерського районного суду

На підставі рішення Печерського районного суду Києва Офіс генерального прокурора почав кримінальне провадження за фактом державної зради народного депутата, голови комітету з ПЕК Верховної ради Андрія Геруса, екс-міністра енергетики Олексія Оржеля і члена НКРЕКП Дмитра Коваленка.

Про це йдеться у витязі з реєстру досудових розслідувань, передає РБК-Україна.

Розслідування розпочато за фактом можливої державної зради за попередньою змовою нардепа Андрія Геруса, екс-міністра Олексія Оржеля і члена НКРЕКП Дмитра Коваленка, яка призвела до заподіяння шкоди економічній безпеці України в ухваленні рішення про скасування обмежень на імпорт електроенергії з Російської Федерації.

Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити справу за заявою Олега Ляшка про вчинення Герусом дій, які завдали значної шкоди держбюджету і вітчизняним енергокомпаніям.

У червні 2020 вже Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі й відкриття імпорту струму з Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пролобійована у вересні Андрієм Герусом поправка до закону дозволила почати імпорт електроенергії з Росії. Вона була внесена з порушенням регламентних нір. Імпорт на думку експертів, а також Міненерго призвів до кризи галузі та накопиченню багатомільярдних збитків держкомпаніями.

Через кризу імпорт був обмежений, але 2 липня 2020 р. Андрій Герус виніс на голосування парламентського комітету з енергетики законопроект №3657-1, яким планується внести правки в закон і відновити імпорт з країн СНД, зокрема Росії.

Проект підтримали 11 депутатів: від фракції "Слуга народу" Андрій Жупанин (автор законопроекту), Андрій Герус, Олег Семінський, Дмитро Припутень, Євгеній Броварників, Сергій Нагорняк, Анатолій Костюх, а також Юрій Шаповалов, Ганна Скороход (депгрупа "За майбутнє"), Максим Єфімов (депгрупа "Довіра"), Інна Совсун ("Голос").

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