Прокат авто: как правильно арендовать машину за границей

Прокатная машина – удобный способ решить транспортный вопрос во время пребывания за границей. При этом часто это вполне доступно в финансовом плане. Но украинский путешественник нередко удерживает от этого незнание процедуры аренды. Попробуем доказать, что это несложно.

То ли на отдых, то ли по делам – вести с собой собственную машину за границу не всегда удобно. Другое дело – взять автомобиль напрокат на месте. Как это сделать?

Зачем вам машина за границей

Чтобы правильно определиться с арендой, вы для начала должны понять, как вы собираетесь пользоваться машиной.

Начните с осознания того, что путешествия по машине за рубежом имеют и отрицательные стороны. Вам придется быть очень внимательным на незнакомых дорогах, рисковать попасть на штраф из-за незнания нюансов местных ПДД. Будьте готовы к проблемам с парковкой (оно бывает очень дорогим) и оплате участков дорог и т.д. Но положительных сторон в пользование прокатным автомобилем в Европе и других странах тоже много.

Спланируйте ориентировочный маршрут и схему использования машины. Будете ли ею пользоваться по всей стране (всей Европе), или будете брать авто на прокат только в аэропортах (портах) для разъездов "по месту", преодолевая большие расстояния на поезде или самолете? Скажем, аренда обойдется гораздо дешевле, если вы будете сдавать машину в том же городе и в том же офисе компании, где ее взяли. Дороже всего использование прокатной машины обходится на территории сразу нескольких стран.

Выберите модель. Да, малая машина стоит дешевле, но вопрос не только в этом. Тесный салон может испортить вам впечатление от отдыха, а может банально не найти места для багажа. Не все интерьеры позволяют расположить детское кресло, и способ крепления нужно будет согласовать. У прокатных контор часто бывает собственная классификация автомобилей. Компактные машинки могут быть объединены в одну ценовую группу с С-классом и семейными седанами, а универсалы в конторах любят миксовать с кроссоверами-паркетчиками. В одном прайсе обычно стоят спорткары и представительские седаны. Бывает, что на месте менеджер предложит вам машину высшего класса, чем вы забронировали (по той же цене) – зарезервированный вами автомобиль кто-то перехватил, а компания, что называется, не хочет терять лицо.

Подумайте о типе топлива. С одной стороны, дизели имеют меньше аппетит, а с другой в Европе есть зоны, куда такие авто не пускают, особенно если это исторический центр старого города. Хотя, пожалуй, не меньше зон, куда вообще можно только на электромобилях;

Выберите трансмиссию. Да, АКП требует больше драгоценного европейского горючего, но имейте в виду, что в незнакомых городах коробка-"автомат" облегчает поиск нужного маршрута, поскольку вы будете меньше отвлекаться на управление машиной.

Как выбрать прокатную контору

Существуют глобальные компании, работающие по всему миру, и есть локальные конторы одного города или страны. Плюсы первых можно взять машину в одном аэропорту и отдать ее в другом, расположенном на противоположном конце континента. Плюсы вторых – более низкие цены (бывает на треть) и меньшее количество надбавок за дополнительные возможности (предоставление машины в гостиницу, детское кресло, навигатор, разрешение на управление двумя водителями). Учтите график работы офиса: ночевка в гостинице из-за позднего прибытия вашего самолета может оказаться дороже, чем переплата за аренду авто в конторе, которая работает круглосуточно.

Правила пользования прокатным авто

Просто необходимо тщательно изучить правила использования машины. Что покрывает страховка, с полным или с пустым баком сдавать машину, какие штрафы за нарушение условий аренды – все это тоже в конце концов формирует итоговый прайс. Что касается нарушений с вашей стороны – они вполне реальны, даже если вы максимально аккуратный человек: возврат машины позже или раньше срока, возврат машины с неполным баком, проколотое колесо и т.д. Бывает разная сумма страхового депозита, который вы оставляете конторе в залог на случай повреждения машины. Если все хорошо, то вся эта сумма возвращается вам по возвращении машины, однако в случае любых повреждений ее могут присвоить в полном объеме, хотя бы поцарапанное вами зеркало и стоило в разы дешевле.

Документы для аренды автомобиля

Нужны будут права, причем годятся национальные, как пластиковые, так и старые бумажные – главное, чтобы ваша фамилия была написана латинкой. Возраст водителя должен быть не менее 21 года, но иногда за доплату делают исключение.

Расчет чаще всего картой, но в маленьких компаниях случайно обналичивают. Для получения забронированной машины имейте при себе распечатку с подтверждением брони. Важный момент – при выдаче машины в аэропорту у вас могут запросить номер рейса, которым вы прибыли, так что полезным будет сохранить ваш посадочный талон. И не забудьте взять у менеджера (либо найти в бардачке) договор аренды, иногда его хочет увидеть полиция при остановке на дороге.

Кратко

Опираясь на опыт пользования арендованным автомобилем за границей, скажем две важные вещи. Во-первых, громоздкой и необъяснимой процедура оформления кажется только в первый раз. Во-вторых, аренда автомобиля – чей-то бизнес, и будьте готовы, что на вас постараются заработать при любой возможности. Тем более что речь идет в основном о развитых странах с максимально прагматичным менталитетом населения.