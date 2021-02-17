Виробництво на мінімумі, підвищення тарифу на передачу електроенергії його доб'є, - експерт

Ініціатива НКРЕКП знову підвищити тариф на передачу електроенергії доб'є промисловість.

Про це заявив генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт.

"Виробництво сьогодні на мінімумі. І додаткові всі ці навантаження його доб'ють", - сказав Старовойт.

За його словами, на сьогодні промислові підприємства змушені були максимально скоротити витрати і обсяги виробництва, щоб вижити в умовах коронакризи.

Він також вважає, що у разі чергового підвищення тарифу на електроенергію підприємства почнуть закриватися.