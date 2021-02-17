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Виробництво на мінімумі, підвищення тарифу на передачу електроенергії його доб'є, - експерт

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 11:25
Виробництво на мінімумі, підвищення тарифу на передачу електроенергії його доб'є, - експерт Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ініціатива НКРЕКП знову підвищити тариф на передачу електроенергії доб'є промисловість.

Про це заявив генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт.

"Виробництво сьогодні на мінімумі. І додаткові всі ці навантаження його доб'ють", - сказав Старовойт.

За його словами, на сьогодні промислові підприємства змушені були максимально скоротити витрати і обсяги виробництва, щоб вижити в умовах коронакризи.

Він також вважає, що у разі чергового підвищення тарифу на електроенергію підприємства почнуть закриватися.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НКРЕКП знову пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії з квітня 2021 року.

Торік тариф на передачу підвищувався тричі, і виріс в результаті більш ніж удвічі - зі 113 грн МВт-год до 312,76 грн за МВт-година.

Своєю чергою, економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні -
призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.

Економічний експерт Андрій Новак підкреслював: підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію зростання цін на всі товари і послуги.

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