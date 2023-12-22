ProIT вместе с венчурным синдикатом TOLOKA объявляют конкурс для ранних стартапов ProIT Startup Toloka

Подробности и условия конкурса, а также форму подачи можно найти в закрепленных постах на Telegram-канале .

Этапы конкурса:

представление презентаций на конкурс, которое продлится до 31 января. Алгоритм: перейдите на телеграмм, найдите ссылку на форму, по которой представляется презентация;

конкурсный отбор – до 15 февраля;

объявление победителей – 25 февраля.

Что предлагают организаторы:

Все презентации, отвечающие требованиям конкурса, будут опубликованы в разделе "Блоги" на сайте ProIT, а также присланы на рассмотрение бизнес-ангелам венчурного синдиката TOLOKA.

Жюри в составе специалистов ProIT и основателей TOLOKA выберут три лучших проекта. Победитель получит денежное вознаграждение от ProIT в размере 50 тысяч гривен, а также 1000 долларов США и "час с ментором" от основателей TOLOKA. Еще два проекта получат денежное вознаграждение от ProIT в размере 25 тысяч гривен и "час с ментором" от основателей TOLOKA.

О каждом из проектов-победителей будет опубликована аналитическая статья на ProIT с подробным описанием, его перспективами и комментариями по развитию от учредителей TOLOKA.

Один стартап получит "час с ментором" от Семена Дукача – американского предпринимателя, в прошлом исполнительного директора акселератора Techstars в Бостоне и профессионального игрока в блэкджек, о невероятных выигрышах которого сняты два фильма. В настоящее время он является партнером-основателем One Way Ventures – фондом венчурного капитала, поддерживающим предпринимателей-иммигрантов.

Требования к стартапу: это должно быть именно ИТ-стартап, который находится на начальном этапе развития и нуждается в первичных инвестициях.

Презентация проекта должна состоять из 10-14 слайдов и содержать следующую информацию:

1. Название стартапа, ваше имя, адрес, электронная почта и номер телефона.

2. Пользовательская боль, снимающая ваше решение, или новые возможности, которые появляются при запуске вашего решения/продукта.

3. Ключевая ценность, которую придает ваш продукт (желательно количественным показателям).

4. Уникальная технология или решения, стоящие за продуктом.

5. Бизнес-модель. Кто из всех ваших потенциальных клиентов уже имеет деньги и почему они заплатят за ваш продукт.

6. План выхода на рынок/масштабирование.

7. Анализ конкурентов и преимущества.

8. Ключевые участники команды и их опыт.

9. План по финансам и ключевым метрикам, таким как количество клиентов, конверсия и т.д.

10. Нынешний статус вашего продукта, стратегия развития, а также планы использования средств, которые вы хотите привлечь (куда и каким образом будут израсходованы)‌‌

TOLOKA – венчурный синдикат, основанный летом 2022 года Игорем Шойфотом, Тарасом Кириченко и Александром Колбом. Меньше чем за полгода синдикат собрал вокруг себя более 500 инвесторов и уже проинвестировал в ряд проектов, среди которых и основанный украинцами стартап Homes Mate.

Игорь Шойфот – партнер TOLOKA, партнер TMT Investments. Инвестор, член совета директоров в 100+ стартапах с совокупной оценкой в несколько миллиардов долларов, в том числе в Украине. Три единорога, 14 доходных выходов, 5x возврат на инвестиции фонда. 25 лет в американском хай-теке. Преподавал в Калифорнийском университете в Беркли и Нью-Йоркском университете в течение 11 лет.

Тарас Кириченко – партнер TOLOKA, председатель Наблюдательного совета в компании "Новая Почта", ранее член Наблюдательного совета в АО "Ощадбанк" и Председатель правления в АО "ПРАВЭКС БАНК". Банкир с 15-летним стажем. Имеет большой опыт управления в финансовом секторе и большой опыт инвестирования.

Александр Колб – партнер TOLOKA, основатель и CEO одного из крупнейших украинских маркетинговых агентств Promodo. В 2014 году стал одним из основателей Харьковского IT-кластера, в состав которого входят более 250 компаний. Автор канала "Большая Рыба" об IT-предпринимательстве.