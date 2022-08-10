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Від прохолоди до +36: погода в Україні сьогодні буде контрастною

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Україна, Середа 10 серпня 2022 07:00
Від прохолоди до +36: погода в Україні сьогодні буде контрастною Фото: погода в Україні сьогодні буде контрастною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 10 серпня погода буде дощовою та прохолодною на заході, місцями на півночі та в центрі. При цьому на сході вдарить спека до +36.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ та гроза.

На решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер синоптики прогнозують переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +13 +15, вдень +20 +24 градуси;
  • на заході вночі +11 +15 градусів, а вдень +19 +23;
  • у східних областях вночі +16 +19, вдень +32 +36 градусів;
  • на півдні країни вночі +19 +22 градуси, а вдень +29 +34;
  • у центральних областях вночі +14 +18, вдень +21 +30 градусів.

Від прохолоди до +36: погода в Україні сьогодні буде контрастною

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16, а вдень +20 +22 градусів.

Від прохолоди до +36: погода в Україні сьогодні буде контрастною

Нагадаємо, як повідомлялося, погода в Україні у серпні буде з різкими перепадами температур у бік похолодання.

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Погода в Україні Укргидрометцентра
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