Від прохолоди до +36: погода в Україні сьогодні буде контрастною

В Україні сьогодні, 10 серпня погода буде дощовою та прохолодною на заході, місцями на півночі та в центрі. При цьому на сході вдарить спека до +36.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16, а вдень +20 +22 градусів.

На решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер синоптики прогнозують переважно північно-східний, 5-10 м/с.

За даними синоптиків, сьогодні в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ та гроза.

Нагадаємо, як повідомлялося, погода в Україні у серпні буде з різкими перепадами температур у бік похолодання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.