Від прохолоди до +36: погода в Україні сьогодні буде контрастною
В Україні сьогодні, 10 серпня погода буде дощовою та прохолодною на заході, місцями на півночі та в центрі. При цьому на сході вдарить спека до +36.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ та гроза.
На решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер синоптики прогнозують переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +13 +15, вдень +20 +24 градуси;
- на заході вночі +11 +15 градусів, а вдень +19 +23;
- у східних областях вночі +16 +19, вдень +32 +36 градусів;
- на півдні країни вночі +19 +22 градуси, а вдень +29 +34;
- у центральних областях вночі +14 +18, вдень +21 +30 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16, а вдень +20 +22 градусів.
Нагадаємо, як повідомлялося, погода в Україні у серпні буде з різкими перепадами температур у бік похолодання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.