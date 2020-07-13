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Прогрестех-Україна в 2020 році збільшила на 35% виплати податків і зборів

Київ, Понеділок 13 липня 2020 13:46
Прогрестех-Україна в 2020 році збільшила на 35% виплати податків і зборів
Фото: Прогрестех-Україна (progresstech.ua)
Автор: РБК-Україна

Зростання сплаченого ЄСВ обумовлено збільшенням двох основних параметрів

Попри кризу Прогрестех-Україна збільшила податкові виплати до бюджету за поточні півроку на 35%.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"В січні-червні 2020 загальна сума всіх податків, зборів та регулярних внесків, сплачених Прогрестех-Україна, зросла на 35% у порівнянні з таким же періодом минулого року. Вищими є темпи зростання однією зі складових регулярних платежів Прогрестех-Україна - єдиного соціального внеску (ЄСВ). Його приріст у звітний період склав 43%", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що зростання сплаченого ЄСВ обумовлено збільшенням двох основних параметрів, що формують розмір єдиного внеску, - чисельності та доходів персоналу.

На відміну від багатьох компаній, які скорочують чисельність працівників в умовах нинішньої кризи, а також зменшують їм зарплату, в Прогрестех-Україна повідомили, що збільшили чисельність працівників в першому півріччі 2020 року на 30% і підняли рівень оплати їх праці на 30-50%.

Нагадаємо, у 2019 році Прогрестех-Україна оголосила про намір істотно збільшити інженерний штат у зв'язку зі зростанням обсягів замовлень компанії. За півтора року компанія створила додатково 290 інтелектуальних робочих місць.

Майже половину нових інженерних позицій Прогрестех-Україна запропонувала молодим спеціалістам - випускникам провідних технічних вузів і спільних з університетами програм дуальної підготовки професійних інженерів. Чисельність інженерного персоналу компанії виріс на 46% і склала 920 інженерів.

Прогрестех-Україна на сьогодні є найбільшою компанією Progresstechgroup - міжнародного холдингу зі штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас, США). У складі Progresstechgroup - ряд інжинірингових центрів у Європі і Північній Америці, 14 офісів по всьому світу.

В Україні група також представлена конструкторським центром Аеро ДС, українськими підрозділами компаній PT-Americas, Tucana Engineering Соирі.

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