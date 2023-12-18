ua en ru
Пн, 18 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Программа медицинских гарантий. Что делать, если пациенту отказали в лечении

Понедельник 18 декабря 2023 16:07
UA EN RU
Программа медицинских гарантий. Что делать, если пациенту отказали в лечении Фото: куда обращаться пациенту, если ему отказали в лечении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Для украинцев программа медицинских гарантий охватывает все медицинские услуги. Однако бывают случаи, когда в больнице отказывают в гарантированном безвозмездном лечении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

"Программа медицинских гарантий покрывает все медицинские услуги: от консультаций и обследований до лечения и реабилитации. Несмотря на это, бывают случаи, когда в больнице отказывают в гарантированном безвозмездном лечении", - пишут в НСЗУ.

В ведомстве отметили, что так не должно быть и в таких случаях необходимо обратиться за разъяснением в больницу. А если это не принесло результата, то непосредственно в НСЗУ.

Чтобы правильно подать жалобу, необходимо предоставить всю имеющуюся информацию о нарушении прав пациента.

Подать обращение в НСЗУ можно:

  • через электронную форму на сайте: https://service.e-health.gov.ua/.../osobisti.../citizen-form, или по безвозмездному номеру 16-77;
  • письмом на электронную почту info@nszu.gov.ua или обычной почтой (проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073);
  • написав обращение на личном приеме граждан.

Срок рассмотрения жалобы – 30 рабочих дней, согласно законодательству. Но в большинстве случаев рассмотрение занимает не более десяти рабочих дней.

Готовя жалобу в НСЗУ, укажите следующие данные:

  • фамилия, имя и отчество пациента, дату рождения (в формате день, месяц, год рождения). В случае написания жалобы от имени третьего лица, необходимо предоставить документы, подтверждающие ваше право представлять интересы другого лица.
  • дата происшествия.
  • правильное название больницы. Если возможно, добавьте код ЕГРПОУ.
  • должность, фамилия, имя и отчество лица, требовавшего оплату за медицинские услуги, лекарства или другие материалы или отказывалась предоставить медицинскую услугу.
  • детали произошедшей ситуации.

Напомним, граждане Украины могут получить бесплатные лекарства для лечения расстройств психики и эпилепсии. Для этого необходимо обратиться к врачу и получить рецепт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НСЗУ лікарі Министерство здравоохранения Украины
NEWS
Залужный впервые прокомментировал прослушку в своем кабинете
Залужный впервые прокомментировал прослушку в своем кабинете
DAILY
Ось зла под санкциями. Как КНДР и Иран встали на военные рельсы и сможет ли это сделать РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ось зла под санкциями. Как КНДР и Иран встали на военные рельсы и сможет ли это сделать РФ