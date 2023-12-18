Программа медицинских гарантий. Что делать, если пациенту отказали в лечении
Для украинцев программа медицинских гарантий охватывает все медицинские услуги. Однако бывают случаи, когда в больнице отказывают в гарантированном безвозмездном лечении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.
"Программа медицинских гарантий покрывает все медицинские услуги: от консультаций и обследований до лечения и реабилитации. Несмотря на это, бывают случаи, когда в больнице отказывают в гарантированном безвозмездном лечении", - пишут в НСЗУ.
В ведомстве отметили, что так не должно быть и в таких случаях необходимо обратиться за разъяснением в больницу. А если это не принесло результата, то непосредственно в НСЗУ.
Чтобы правильно подать жалобу, необходимо предоставить всю имеющуюся информацию о нарушении прав пациента.
Подать обращение в НСЗУ можно:
- через электронную форму на сайте: https://service.e-health.gov.ua/.../osobisti.../citizen-form, или по безвозмездному номеру 16-77;
- письмом на электронную почту info@nszu.gov.ua или обычной почтой (проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073);
- написав обращение на личном приеме граждан.
Срок рассмотрения жалобы – 30 рабочих дней, согласно законодательству. Но в большинстве случаев рассмотрение занимает не более десяти рабочих дней.
Готовя жалобу в НСЗУ, укажите следующие данные:
- фамилия, имя и отчество пациента, дату рождения (в формате день, месяц, год рождения). В случае написания жалобы от имени третьего лица, необходимо предоставить документы, подтверждающие ваше право представлять интересы другого лица.
- дата происшествия.
- правильное название больницы. Если возможно, добавьте код ЕГРПОУ.
- должность, фамилия, имя и отчество лица, требовавшего оплату за медицинские услуги, лекарства или другие материалы или отказывалась предоставить медицинскую услугу.
- детали произошедшей ситуации.
Напомним, граждане Украины могут получить бесплатные лекарства для лечения расстройств психики и эпилепсии. Для этого необходимо обратиться к врачу и получить рецепт.
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