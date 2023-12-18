Программа медицинских гарантий. Что делать, если пациенту отказали в лечении

Для украинцев программа медицинских гарантий охватывает все медицинские услуги. Однако бывают случаи, когда в больнице отказывают в гарантированном безвозмездном лечении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

"Программа медицинских гарантий покрывает все медицинские услуги: от консультаций и обследований до лечения и реабилитации. Несмотря на это, бывают случаи, когда в больнице отказывают в гарантированном безвозмездном лечении", - пишут в НСЗУ.

В ведомстве отметили, что так не должно быть и в таких случаях необходимо обратиться за разъяснением в больницу. А если это не принесло результата, то непосредственно в НСЗУ.

Чтобы правильно подать жалобу, необходимо предоставить всю имеющуюся информацию о нарушении прав пациента.

Подать обращение в НСЗУ можно:

через электронную форму на сайте: https://service.e-health.gov.ua/.../osobisti.../citizen-form, или по безвозмездному номеру 16-77;

письмом на электронную почту info@nszu.gov.ua или обычной почтой (проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073);

написав обращение на личном приеме граждан.

Срок рассмотрения жалобы – 30 рабочих дней, согласно законодательству. Но в большинстве случаев рассмотрение занимает не более десяти рабочих дней.

Готовя жалобу в НСЗУ, укажите следующие данные:

фамилия, имя и отчество пациента, дату рождения (в формате день, месяц, год рождения). В случае написания жалобы от имени третьего лица, необходимо предоставить документы, подтверждающие ваше право представлять интересы другого лица.

дата происшествия.

правильное название больницы. Если возможно, добавьте код ЕГРПОУ.

должность, фамилия, имя и отчество лица, требовавшего оплату за медицинские услуги, лекарства или другие материалы или отказывалась предоставить медицинскую услугу.

детали произошедшей ситуации.

Напомним, граждане Украины могут получить бесплатные лекарства для лечения расстройств психики и эпилепсии. Для этого необходимо обратиться к врачу и получить рецепт.

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