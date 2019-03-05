Профспілка "Укрнафти" під ВРП вимагала припинити тиск на суддів

Фото: акція під ВРП (ukrnafta.com)

У акції взяло участь понад 1 тис. співробітників "Укрнафти"

Біля Вищої ради правосуддя (ВРП) сьогодні, 5 березня, пройшла анонсована профспілкою ПАТ "Укрнафта" акція протесту співробітників компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрнафти".

Як зазначається, у акції взяло участь понад 1 000 співробітників "Укрнафти" з різних регіонів, де працює компанія, громадських активістів, а також народні депутати.

Учасники намагались привернути увагу до проблеми незаконної керованості та "залежності суддів з боку корумпованих представників ВРП", а також змусити чиновників припинити втручання у роботу суддів та налагодити прозорий механізм власної діяльності.

Протестувальники вимагали припинити тиск на суддів, забезпечити прозорість функціонування ВРП, гарантувати невтручання в діяльність суддів, зокрема тих, що розглядають справу за участі "Укрнафти" та "Аркони Газ-Енергія", відсторонити від посади члена ВРП Маловацького О.В., якого, за даними прес-служби, пов’язують з інтересами "Аркони Газ-Енергія".

Учасник акції Сергій Наслєдніков, керівник бізнес-підрозділу "Укрнафта" (Схід) зазначив, що мітинг має стати прикладом згуртованості трудового колективу компанії, особливо, коли йдеться про право на працю.

"Укрнафта" вкладала значні фінансові кошти в геологічне вивчення Червонолуцького газоносного родовища. Природно, що ми обурені ситуацією з незаконною видачою Держгеонадрами спецдозволу без аукціону фірмі, яку пов’язують з інтересами одного з членів ВРП. За умови, коли суди лишаються осторонь процесу відновлення прав багатотисячного робочого колективу "Укрнафти", такі акції, як ця, – єдина для нас можливість відстояти свої законні права на здійснення видобувної діяльності та спонукати корумпованих чиновників припинити свавілля", - заявив він.

Менеджер департаменту інтегрованого управління родовищами Полтавської області "Укрнафти" Андрій Максімов у свою чергу розповів, що Червонолуцьке родовище як частина Свистунківсько-Червонолуцької газоносної площі вивчалося та розроблялося "Укрнафтою" понад 15 років.

"Але шляхом відвертих і цинічних маніпуляцій із запасами газу та газового конденсату на цьому родовищі, "Аркона" здійснила незрозумілу апробацію вже затверджених "Укрнафтою" запасів, а Держгеонадра допустило фактично заборонене Кодексом України про надра дублювання оцінки запасів. При цьому "Аркона" ще й зменшила їх в десятки разів: з початкових видобувних майже 1,6 млрд м3 вільного газу і 96 тис. т конденсату, затверджених в 2010 році ДКЗ України, до 320 млн м3 вільного газу і 17 тис. т конденсату нарахованих "Арконою". Це дозволило їм недоплатити до державного бюджету десятки мільйонів гривень. "Укрнафта" в судовому порядку вже декілька років намагається довести незаконний характер видачі спецдозволу "Арконі" та заявляє про нанесення багатомільйонних збитків державі, однак судді, що розглядають цю судову справу, будучи "заручниками" системи розгляду ВРП дисциплінарних справ проти них, ймовірно просто побоюються виносити законні рішення", - заявив він.

Учасник акції зазначив, що мирна акція співробітників "Укрнафти" є намаганням не допустити звільнення та безробіття кількох тисяч співробітників, які задіяні в процесі газовидобутку у Полтавській області.

"Я впевнений, що наша компанія і надалі буде застосовувати абсолютно всі доступні законні механізми для відновлення наших порушених прав та майнових прав держави", - додав він.