Профспілка "Укрнафти" буде мітингувати проти корупції у судах

Фото: Олексій Маловацький (zib.com.ua)

Мітинг запланований на 5 березня

Об'єднана профспілкова організація працівників ПАТ "Укрнафта" 5 березня 2019 року проведе єдиний мітинг з метою припинення незаконного впливу, тиску і втручання в роботу суддів одним із членів Вищої ради правосуддя Олексієм Маловацьким. Про це говорится у відкритій заяві трудового колективу ПАТ "Укрнафта", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Як повідомляється, "Укрнафта" більше 3 років веде боротьбу в судах за право надрокористування на ділянці Свистунковсько-Червонолуцької газоносної площі. "Укрнафта" була власником спецдозволу на геологічне вивчення ділянки надр з 2004 року і мала законні права на здійснення видобутку вуглеводнів на Червонолуцькому родовищі.

Разом з тим, у листі профспілки ПАТ "Укрнафта" зазначається, що в порушення процедури видачі спеціальних дозволів на видобування корисних копалин без проведення конкурсу, право на видобуток газу на Свистунковсько-Червонолуцькій площі було надано приватній фірмі без необхідної кваліфікації та матеріально-технічної бази ТОВ "Аркона Газ-Енергія", яку журналісти пов'язують з інтересами одного з членів ВСП Олексія Маловацького.

"У зв'язку з недосконалістю законодавства Вища рада правосуддя перетворилася на ефективний інструмент тиску на суддів, що перебувають в адміністративній залежності від членів ВРП. Щоб змусити суддів прийняти незаконне рішення, Вища рада правосуддя реанімує скарги минулих років, поданих на суддів. Таким чином судді, які розглядають вимоги "Укрнафти", побоюючись за своє професійне та кар'єрне положення, не поспішають виносити законні та обґрунтовані рішення і є залежними від тиску і примусу ВРП і її окремих членів. Використання таких ганебних методів призводить до ситуації, за якої судді не здатні забезпечити завдання суду - здійснювати правосуддя, ґрунтуючись на принципах верховенства права, забезпечити кожному право на справедливий суд", - йдеться у листі профспілки "Укрнафти".

Наголошується, що все це безпосередньо стосується прав та інтересів трудового колективу "Укрнафти" - найбільшого нафтовидобувного підприємства України. Втрата ліцензії на видобуток для такого підприємства, як "Укрнафта" дорівнює ліквідації понад 20 тис. робочих місць, величезних збитків для підприємства, втрати рентної плати місцевим бюджетом і податків для Державного бюджету.

"Трудовий колектив "Укрнафти" вважає, що забезпечення реалізації права на законний і справедливий суд має стати фундаментом побудови правової держави, а тому корупціонери при владі мають бути публічно названо і притягнуті до відповідальності", - йдеться у листі профспілки ПАТ "Укрнафта".