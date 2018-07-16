Проїзд у київському метро для пільговиків залишається безкоштовним, - Брагінський

Метрополітен перевозить 23 категорії пільгових пасажирів

Після введення нових тарифів на проїзд у метрополітені пільгові категорії пасажирів продовжать обслуговуватися безкоштовно. Про це заявив начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський в інтерв'ю УНІАН.

"Важливо підкреслити, що місто зберегло всі пільги. Нагадаю, що метрополітен перевозить 23 категорії пільгових пасажирів, 13 з яких – державні та 10 – міські. Це кожен четвертий пасажир", – зазначив Брагінський.

За його словами, для інших пасажирів, вартість проїзду буде починатися від 6,3 гривень.

"При формуванні нового тарифу місто передбачило систему знижок. Так, при поповненні безконтактної картки метро на 50 поїздок вартість кожної буде 6,5 грн. У проїзних квитках на місяць вартість поїздки вийде навіть нижче – 6,3 грн. Також з'явилися нові види проїзних квитків на 10, 14 і 30 поїздок з вартістю кожної від 7,5 до 7 грн відповідно", – пояснив глава КП "Київський метрополітен".

Він також розповів, куди в першу чергу будуть спрямовані кошти, отримані завдяки новим тарифом.

"Найважливіший напрям для нас зараз – це, по-перше, підвищення зарплати співробітникам. Висококваліфіковані працівники: машиністи, електрики, слюсарі з ремонту рухомого складу та ескалаторів йдуть з комунального сектора в приватні компанії, їдуть на збір врожаю або будівництво в найближчі країни Євросоюзу. В результаті на підприємстві зараз залишаються відкритими понад 300 вакансій", – підкреслив Віктор Брагінський.