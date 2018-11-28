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Також кращим визнано проект Новгородського з автономного освітлення вулиць

Проект з переводу Новгородського на автономне опалення визнаний кращим в Донецькій області. Відповідне розпорядження про підсумки конкурсу підписав керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць, повідомляє прес-служба Авдіївського коксохімічного заводу.

Наголошується, що Новгородська селищна рада визнана переможцем у двох номінаціях: "Підвищення економічної самодостатності громади" за реалізацію проекту по переводу селища на автономне опалення, а також в номінації "Покращення якості надання послуг населенню" - за проект з автономного освітлення вулиць.

Як повідомляється, в 2017 році керівництво заводу "Інкор і Ко" групи "Метінвест" і місцева влада прийняли рішення забезпечити енергонезалежність Новгородського. Зокрема, працівники підприємства зайнялися встановленням котлів індивідуального опалення в 182 квартирах жителів Новгородського, влада селища та міста зобов'язалися забезпечити теплом соціальні об'єкти. На даний момент проект знаходиться на стадії завершення.

Зокрема, за кошти заводу побудована котельня місцевої школи, також підприємство допомагає перевести і інші соціальні об'єкти на індивідуальне опалення. На даний момент триває реконструкція системи опалення в бібліотеці, борцівському клубі, музичній школі і поліклініці. Крім того, завдяки роботі керівництва селищної ради та військово-цивільних адміністрацій Торецка і Донецької області "Інкор і Ко" виділені кошти з обласного бюджету на встановлення індивідуального опалення в лікарні Новгородського, підрядники вже приступили до виконання робіт.

Повідомляється, що за два роки інвестиції "Метінвесту" в проект склали 7,5 млн гривень.