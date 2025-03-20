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Проект достройки ХАЭС является инвестиционно привлекательным и может стать успешным нацпроектом, - ВСК

Четверг 20 марта 2025 15:09
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Проект достройки ХАЭС является инвестиционно привлекательным и может стать успешным нацпроектом, - ВСК Фото: проект достройки ХАЭС является инвестиционно привлекательным и может стать успешным нацпроектом (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

Проект достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС является инвестиционно привлекательным и имеет перспективы стать стратегическим национальным проектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Временной следственной комиссии Верховной рады (ВСК) Алексея Кучеренко по итогам заседания рабочей группы комиссии относительно деятельности НАЭК "Энергоатом".

"Проект достройки Х3/Х4 выглядит достаточно привлекательным и при определенных условиях имеет все шансы стать национальным проектом. Вариант достройки на базе болгарских реакторов в подавляющей степени не дает оснований для истерических негативных оценок и других "убийственных" аргументов против его реализации. В ходе обсуждения не было озвучено НИ ОДНОГО кардинального и принципиального возражения", - сообщил председатель ВСК.

Поднятие "градуса" общественной дискуссии вокруг проекта достройки вызвано в основном политическими факторами, отметил он.

При этом в заседании рабочей группы ВСК участвовали откровенные противники развития атомной энергетики.

Отдельно было отмечено положительное влияние достройки ХАЭС-3/4 на экономику Украины и ряд отечественных предприятий.

Как известно, энергоблоки №3 и №4 ХАЭС уже готовы на 80% и 25% соответственно.

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Хмельницкая АЭС ВСК
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