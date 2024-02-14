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Продолжение Лиги чемпионов 14 февраля: полное расписание матчей среды

Рим, Среда 14 февраля 2024 11:55
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Продолжение Лиги чемпионов 14 февраля: полное расписание матчей среды Фото: Харри Кейн стремится покорить Вечный город (facebook.com/fcbayern.en)
Автор: Антон Федорцив

Плей-офф Лиги чемпионов 2023/24 продолжится в среду двумя матчами. Поединки примут Рим и Париж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

На стадии 1/8 финала стартуют еще четыре команды. Начало обоих матчей запланировано на 22:00 по киевскому времени.

В столице Италии "Лацио" примет мюнхенскую "Баварию". Римляне на групповом этапе турнира оставили позади роттердамский "Фейеноорд" и "Селтик" из Глазго. Немецкий же гранд спокойно выиграл квартет с "Копенгагеном", стамбульским "Галатасараем" и английским МЮ.

В столицу Франции пришел испанский "Реал Сосьедад". Местный "Пари Сен-Жермен" немного неожиданно финишировал вторым в "группе смерти", где также соревновались "Боруссия" из Дортмунда, "Милан" и английский "Ньюкасл". Зато "Сосьедад" разделил лавры победителя с миланским "Интером".

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Список матчей вторника в 1/8 финала Лиги чемпионов:

  • "Лацио" – "Бавария", 22:00
  • ПСЖ – "Реал Сосьедад", 22:00

Продолжение Лиги чемпионов 14 февраля: полное расписание матчей среды

К слову, накануне "Реал" с перформансом Лунина одолел РБ "Лейпциг" на выезде.

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