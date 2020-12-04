Продовження закону про особливий статус Донбасу: Разумков назвав терміни голосування

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити на наступному тижні. Це найвірогідніший сценарій.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Наш".

"Думаю, що пролонгація можлива. Таку процедуру ми робили і в минулому році, коли голосували за зміни до цього закону, які полягали в тому, що змінювався лише рік. Швидше за все, рік дії в законі про особливий статус Донбасу буде змінено на 2021-й", - сказав спікер Ради.

Він зазначив, що інший варіант рішень за цим законом малоймовірний через наближення кінця 2020 року.

"Які-небудь інші зміни, я думаю, що малоймовірні, тому що пройти це питання потрібно буде швидко, оскільки закінчується таймінг нашої роботи у цьому році. І це можна буде зробити на наступному пленарному тижні, коли з'явиться така ініціатива", - підкреслив Разумков.

У листопаді глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що Верховна рада може продовжити дію закону про порядок місцевого самоврядування на тій частині Донбасу, яка на сьогодні окупована. Останні законодавчі ініціативи по Донбасу ще готуються.

До цього представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Андрій Костін повідомив, що так звана "формула Штайнмайера" буде включена в закон про особливий статус Донбасу. Дана формула прописує порядок відновлення контролю України над цією територією.