Продавали долари преміум-якості: СБУ затримала групу фальшивомонетників
Служби безпеки України викрила угруповання, яке займалося збутом фальшивих валют. Зловмисники продавали високоякісні 100-доларові підробки за півціни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
Як попередньо встановили правоохоронці, шахраї встигли внести в український валютний ринок сотні тисяч таких підробок.
Відомо, що "схему" організував житель Києва, налагодивши збут фальшивих доларів до різних регіонів України, у тому числі й до Житомирської області.
Зазначено, що підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві.
У прес-центрі повідомляють, що схема збуту працювала щонайменше з початку цього року.
Зокрема, підроблені банкноти збували через особисті зв’язки декілька разів на тиждень як великими, так і дрібними партіями, у середньому по декілька тисяч доларів.
Правоохоронцям вдалося затримати організатора схеми та покупця у Києві під час реалізації чергової партії підроблених грошей - 2 тисяч доларів.
Після чого було проведено 11 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та за місцями злочину, де вилучено:
- гроші, отримані злочинним шляхом;
- вогнепальну зброю та набої;
- чорнові записи із "клієнтською базою" організатора схеми.
Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) ККУ.
Поліція встановлює всі шляхи надходження підробленої валюти до фігурантів.
Фото: СБУ затримала групу фальшивомонетників (ssu.gov.ua)