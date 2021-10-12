ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Продавали долари преміум-якості: СБУ затримала групу фальшивомонетників

Новость на русском →
Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 11:37
Продавали долари преміум-якості: СБУ затримала групу фальшивомонетників Фото: СБУ затримала групу фальшивомонетників (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служби безпеки України викрила угруповання, яке займалося збутом фальшивих валют. Зловмисники продавали високоякісні 100-доларові підробки за півціни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як попередньо встановили правоохоронці, шахраї встигли внести в український валютний ринок сотні тисяч таких підробок.

Відомо, що "схему" організував житель Києва, налагодивши збут фальшивих доларів до різних регіонів України, у тому числі й до Житомирської області.

Зазначено, що підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві.

У прес-центрі повідомляють, що схема збуту працювала щонайменше з початку цього року.

Зокрема, підроблені банкноти збували через особисті зв’язки декілька разів на тиждень як великими, так і дрібними партіями, у середньому по декілька тисяч доларів.

Правоохоронцям вдалося затримати організатора схеми та покупця у Києві під час реалізації чергової партії підроблених грошей - 2 тисяч доларів.

Після чого було проведено 11 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та за місцями злочину, де вилучено:

  • гроші, отримані злочинним шляхом;
  • вогнепальну зброю та набої;
  • чорнові записи із "клієнтською базою" організатора схеми.

Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) ККУ.

Поліція встановлює всі шляхи надходження підробленої валюти до фігурантів.

Фото: СБУ затримала групу фальшивомонетників (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України фальшивые деньги
NEWS
Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо
Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо
DAILY
Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків