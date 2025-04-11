Продать квартиру возле фронта: какие цены и спрос на жилье на востоке Украины

Несмотря на полномасштабную войну и постоянные обстрелы, рынок жилья на востоке Украины демонстрирует неожиданную активность. Несмотря на войну украинцы готовы инвестировать в жилье, даже в регионах, где до сих пор слышны взрывы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

В 2025 году в Харьковской области фиксируют существенный рост интереса к покупке квартир. По сравнению с мартом 2024 года, спрос на вторичном рынке вырос на 48%, а на квартиры в новостройках - на 79%.

Цены в Харькове пошли вверх

На фоне повышенного спроса цены на жилье в регионе также выросли. Медианная стоимость квартир в Харькове в новостройках в начале 2025 года составляет 1,2 млн гривен (29 тыс. долларов), что на 10% больше, чем в 2024-м. Вторичный рынок также прибавил 10%: цена выросла с 751 тыс. гривен до 830 тыс. гривен (20 тыс. долларов).

В целом по области средняя цена на вторичном рынке выросла на 8% - с 734 тыс. гривен до 791 тыс. гривен (19 тыс. долларов).

Ситуация в Донецкой области

В Донецкой области ситуация противоположная. Из-за близости к активным боевым действиям спрос на вторичном рынке упал на 38%. Предложение также сократилось: на 53% по области. В городах ситуация выглядит так: в Славянске количество объявлений уменьшилось на 9%, в Краматорске - на 59%.

Цены в городах росли не существенно. В Славянске медианная стоимость квартир поднялась на 9% и составляет 359 тыс. гривен (8,7 тыс. долларов). В Краматорске - на 3%, до 333 тыс. гривен (8 тыс. долларов).

Меньше объявлений, больше неопределенности

В целом в восточных регионах количество объявлений о продаже жилья продолжает уменьшаться. В Харьковской области за год вторичный рынок "похудел" на 24%, а новостройки в Харькове потеряли 26% объявлений. В Донецкой области сокращение еще ощутимее.

Аналитики объясняют такую динамику несколькими факторами: несмотря на спрос, владельцы жилья продолжают выезжать из прифронтовых регионов, что поддерживает предложение. В то же время риски, связанные с безопасностью, сдерживают желание покупать недвижимость на территориях, близких к линии фронта, особенно в Донецкой области.