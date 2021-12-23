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Затори в Києві: на яких дорогах столиці ускладнено рух

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 17:47
Затори в Києві: на яких дорогах столиці ускладнено рух Фото: пробки в Києві утворилися на дорогах ввечері 23 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 23 грудня в Києві утворилися затори. Рух ускладнено на деяких вулицях у центрі столиці, а також на магістралях, де сталися ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

Правий берег

На правому березі Києва Затори помічені на бульварі Дружби Народів, проспекті Перемоги, Набережному шосе та Голосіївському проспекті. Також рух ускладнено на проспекті Степана Бандери. Серед причин - аварії на деяких ділянках магістралей.

На Великій Окружній дорозі сталося відразу сім ДТП. Це послужило причиною пробок на окремих ділянках магістралі. Так, три аварії на об'їзній в районі вулиці Академіка Заболотного призвели до заторів в обидві сторони руху.

Пробки в бік лівого берега спостерігаються на мостах Метро і Патона. На Південному мосту помічені незначні затори в обидві сторони.

Лівий берег

На Лівому березі затори спостерігаються на проспекті Миколи Бажана, Бориспільському шосе та окремих ділянках Харківського шосе. Повільно рухаються автомобілі по проспекту Юрія Гагаріна та Броварському проспекті.

Затори в Києві: на яких дорогах столиці ускладнено рух

Фото: карта заторів у Києві ввечері 23 грудня (google.com/maps)

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