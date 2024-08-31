Проба Манту: когда ее назначают детям и что значит положительный результат

Проба Манту не является прививкой. Данную процедуру не нужно делать всем детям, тем более каждый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ .

Как отмечают в ведомстве, пробу Манту врач может назначить ребенку индивидуально после обследования и опроса. Семейный врач или педиатр должен объяснить родителям, чем обусловлена необходимость этого диагностического теста. Обычно пробу Манту назначают детям из групп риска заболеть туберкулезом.

Пробу Манту проводят перед прививкой вакциной БЦЖ детям, которые:

по определенным причинам не были вакцинированы БЦЖ в роддоме;

имеют возраст от 2-х месяцев.

Новорожденным и малышам прививка против туберкулеза проводится без предварительной пробы Манту.

В НСЗУ отмечают, что не стоит пугаться, если реакция Манту оказалась положительной. Это не является стопроцентным доказательством наличия туберкулеза. Педиатр или семейный врач проконсультирует полученные результаты и при необходимости направит к фтизиатру.