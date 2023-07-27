ПриватБанк начал выплату помощи ВПЛ от международной гуманитарной организации
ПриватБанк приступил к выплате денежной помощи от международной гуманитарной организации CARE. Помощь получат внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в определенных CARE громадах Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
По данным пресс-службы, выплата будет производиться людям, которые предварительно подали заявки и прошли этап проверки документов. Регистрация на получение помощи уже закрыта.
Обязательным условием отбора была принадлежность лиц к одной из категорий уязвимости, среди которых:
- многодетные семьи (трое и более детей до 18 лет),
- люди с инвалидностью (I-II группа),
- неполные семьи (в которых один взрослый самостоятельно содержит и заботится о ребенке или детях),
- люди старше 60 лет,
- семьи, члены которых имеют хронические заболевания,
- семьи с беременными и кормящими женщинами.
Как отдельная категория были выделены украинские семьи, в том числе пострадавшие из Херсонской области, которые за последние 30 дней были вынуждены изменить место жительства, но не имеют вышеуказанных критериев уязвимости.
Сумма выплат и механизм
Поддержка по программе CARE предусмотрена на три месяца, размер пособия на одного члена семьи будет составлять 2220 грн в месяц, однако вся сумма будет выплачиваться одним платежом: 6660 грн на каждого члена семьи.
Выплата пособий будет производиться через платежную систему PrivatMoney. Средства будут автоматически перечислены на банковскую карту получателя.
Если у получателя нет зарегистрированной банковской карты или при регистрации неправильно указаны ее реквизиты, он получает смс сообщение с контрольным номером перевода PrivatMoney.
По этому номеру денежную помощь через платежную систему PrivatMoney можно будет получить на карту ПриватБанка в Приват24, терминалах самообслуживания, банкомате, отделении ПриватБанка или по телефону 3700.
Напомним, Минсоцполитики прекратило прием заявок на платформе єДопомога на выплату денежной помощи от международных организаций из-за того, что граждане Украины уже подали более 10 млн заявок.
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