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Притула о языковом вопросе: это нужно людям, раскалывающим общество

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Киев, Среда 09 ноября 2022 09:00
Притула о языковом вопросе: это нужно людям, раскалывающим общество Фото: волонтер Сергей Притула (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

На сегодня в Украине не стоит языковой вопрос, поскольку люди массово переходят на украинский язык.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал волонтер Сергей Притула.

"Подозреваю, что людям, которые любят дробить общество, надо будет придумывать что-то новое. Языковой вопрос, как мне кажется, не стоит. Возможно, я живу в своем пузыре, но постепенно наблюдаю, как от какого-то отторжения украинские люди перешли на его использование в своей повседневной жизни", - отметил он.

По его словам, Конституция и законы прописывают порядок использования языков в Украине, в то время как выбор языка бытового общения - индивидуальное дело каждого. Он подчеркнул, что ему досадно за конфликтные ситуации на языковой почве, но он может понять тех, кто агрессивно реагирует на русский язык.

"Когда ты отправила ребенка в армию, а ребенок погиб от рук россиянина, и ты слышишь русский язык, ты, пожалуй, имеешь моральное право агрессировать... У каждого человека есть своя персональная боль, кроме нашей общей боли. Поэтому я и не осуждаю, и не поддерживаю. Мне досадно за подобные истории", - добавил волонтер.

Напомним, ранее социолог Алексей Антипович в интервью РБК-Украина отмечал тенденцию перехода на украинский язык среди русскоязычного населения.

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