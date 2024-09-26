Присутствие инспекторов МАГАТЭ на ключевых для АЭС подстанциях может умерить РФ от атак, - эксперт

Решение распространить мониторинговые миссии инспекторов МАГАТЭ на магистральные подстанции, от которых зависит работа АЭС, может сдержать Россию от атак, создающих угрозу для атомных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

"Если действительно прибудут инспекторы на наши ключевые подстанции по выдаче мощности на атомных электростанциях, не только непосредственно находящихся на самих атомных станциях, но и на подстанциях оператора системы передачи, то это, мне кажется, может как-то умерить врага наносить эти удары по данным о , - отметил эксперт.

По его словам, атомная генерация составляет основу украинской энергосистемы. Они покрывают более полового всего потребления в стране.

"Если атомная генерация у нас обеспечивает около 60% всех мощностей, всей генерации в Украине, а у нас и без того большой дефицит мощности, то действительно нормально энергетика существовать без атомных электростанций сейчас не сможет. И ни экономика, ни энергетика", - отметил эксперт.

Напомним, ранее США и ЕС, а также МАГАТЭ поддержали намерение Украины завершить строительство двух блоков Хмельницкой АЭС. Они могут дополнительно дать более 2 ГВт мощности в систему.

Также Украина достигла согласия с МАГАТЭ о распространении мониторинговых миссий агентства на ключевые магистральные подстанции, атаками на которые Россия стремится повлиять на работу украинских АЭС.