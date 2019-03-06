"Восход солар", що належить китайській держкорпорації CNBM, звинувачує силовиків у тиску

Ілюстративне фото (abc.net.au)

"Восход солар" заявляє про "рейдерську атаку" на компанію

Національна поліція і Служба безпеки України намагалися заблокувати роботу одного з підприємств Миколаївської області, що належать Китайській національній групі будівельних матеріалів (CNBM), що могло бути частиною "рейдерської атаки" на компанію. Про це заявив директор компанії Анатолій Старіцин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Зокрема, він повідомив, що на території ТОВ "Восход Солар" були проведені обшуки. На думку директора, компанію безпідставно намагаються звинуватити в шахрайстві.

За його словами, 1 березня співробітники поліції і СБУ провели обшуки на території виробничого майданчика компанії в смт Березанка Миколаївської області.

"Також була спроба відключення діючої електростанції на підставі постанови Печерського суду, яка не набрала чинності, про арешт і заборону на експлуатацію всього майна", - зазначив Старіцин.

Директор компанії вважає, що такі дії силовиків є тиском на менеджмент і акціонерів компанії з метою зупинки електростанції.

"Підставою для такого тиску є спроба криміналізувати господарський спір між ТОВ "Восход Солар" і ФК "Веста". Вона придбала активи кредитора компанії і тепер намагається отримати контроль над її майном, незважаючи на те, що наші позики перед банком-кредитором погашені. Сьогодні наш спір знаходиться в судах, ні в одній справі не винесено рішення, що набрало чинності. При цьому нас намагаються звинуватити в шахрайстві і вже завели кримінальну справу. Найбільш вірогідною реальною причиною ми бачимо спробу рейдерської атаки", - розповів Старіцин.

Зокрема, він зазначив, що компанії інкримінується умисне виведення з-під застави частини активів (фотогальванічних елементів) з метою уникнути сплати за кредитом, а також передача обладнання в заставу двом банкам одночасно. Крім того, компанію намагаються звинуватити в тому, що вона навмисне вмонтувала фотогальванічні елементи у сонячні панелі, щоб вони з обладнання перейшли в категорію нерухомості і не могли бути стягнуті.

При цьому жоден з цих фактів не відповідає дійсності, що підтверджено в судах юристами, підкреслив Старіцин.

"Елементи з-під застави не виводилися, в заставу другому банку передані елементи іншого виробника, а не зазначені в ухвалі суду, банк вже брав у заставу змонтовані панелі, тому стверджувати, що ми навмисне їх монтували – нонсенс", - вважає директор "Восход Солар".

Він також підкреслив, що арешт і заборону на використання всього майна на двох майданчиках підприємства є порушенням законодавства. Згідно з нормами Кримінально-процесуального кодексу, арешт може бути накладений тільки на майно, яке є предметом спору (на одній площадці), а інші обмежувальні заходи не повинні впливати на роботу підприємства. У той же час заборона на використання обладнання прямо порушує цю вимогу і є надмірним.

Як відомо, CNBM є однією з найбільших держкорпорацій Китаю, входить в топ-500 найбільших компаній світу. Група є №1 у світі по виробництву цементу, гіпсокартону і скловолокна. У бізнес групи входить також торгівля вугіллям, сталлю, продуктами лісу, будівельним обладнанням, верстатами, мінеральними продуктами і ін. В Україні володіє активами сумарною потужністю 267 МВт.

За результатами 2018 року 10 СЕС CNBM в Україні виробили 309 млн кВт-год електроенергії, що дозволило забезпечити річне споживання для більш 70 тис. домогосподарств.