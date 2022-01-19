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Застосовують прихильники Болсонару: у Бразилії хочуть заблокувати Telegram напередодні виборів

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Середа 19 січня 2022 22:48
Застосовують прихильники Болсонару: у Бразилії хочуть заблокувати Telegram напередодні виборів Фото: президент Бразилії Жаїр Болсонару (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Бразилії можуть заблокувати Telegram через побоювання щодо поширення фейкових новин під час президентських виборів, які відбудуться вже у жовтні 2022 року. Месенджер широко використовується серед прихильників чинного голови країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Valor Economico.

Голова Вищого виборчого суду Роберто Баррозу звернеться до інших міністрів суду (TSE), аби вирішити долю Telegram в Бразилії.

На думку членів TSE, месенджер не лише популярний серед прихильників Болсонару, але і є одним з основних засобів розповсюдження неправдивої інформації про виборчу систему.

Ще 16 грудня Баррозу направив листа до засновника Telegram Павла Дурова, аби обговорити форми співпраці по боротьбі з поширеннями фейкових новин, втім його було проігноровано. Водночас у Бразилії вже є відповідні домовленості з Twitter, Facebook та WhatsApp.

Наразі у TSE планують встановити контакт з адміністрацією месенджеру, аби все ж домовитись про необхідні заходи, які гарантуватимуть безпеку майбутніх виборів.

Нагадаємо, що Болсонару звинувачували в смертях від коронавірусу в Бразилії. За таке рішення проголосувало 7 сенаторів з 11.

Також ще в жовтні Болсонару сенатори хотіли заборонити Болсонару користуватися соцмережами. Усе через те, що президент поширює неправдиві чутки про вакцинацію та коронавірус.

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