Застосовують прихильники Болсонару: у Бразилії хочуть заблокувати Telegram напередодні виборів

У Бразилії можуть заблокувати Telegram через побоювання щодо поширення фейкових новин під час президентських виборів, які відбудуться вже у жовтні 2022 року. Месенджер широко використовується серед прихильників чинного голови країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Valor Economico .

Голова Вищого виборчого суду Роберто Баррозу звернеться до інших міністрів суду (TSE), аби вирішити долю Telegram в Бразилії.

На думку членів TSE, месенджер не лише популярний серед прихильників Болсонару, але і є одним з основних засобів розповсюдження неправдивої інформації про виборчу систему.

Ще 16 грудня Баррозу направив листа до засновника Telegram Павла Дурова, аби обговорити форми співпраці по боротьбі з поширеннями фейкових новин, втім його було проігноровано. Водночас у Бразилії вже є відповідні домовленості з Twitter, Facebook та WhatsApp.

Наразі у TSE планують встановити контакт з адміністрацією месенджеру, аби все ж домовитись про необхідні заходи, які гарантуватимуть безпеку майбутніх виборів.