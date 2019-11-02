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У Прилуках відсторонили керівника поліції

Новини » Суспільство     02.11.2019 - 09:55
У Прилуках відсторонили керівника поліції
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Керівник поліції був відсторонений через справу щодо загибелі підлітка

У Прилуках через скандал довкола розслідування загибелі 14-річного підлітка на залізничній колії відсторонили від виконання обов'язків начальника місцевої поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як заявив керівник Нацполіції Ігор Клименко, від виконання службових обов'язків було відсторонено начальника Прилуцького відділу поліції. Також він додав, що справу щодо загибелі підлітка було передано до Головного слідчого управління.

"Максимально об‘єктивне розслідування причин і обставин трагічної смерті хлопця - таке завдання я поставив кращим слідчим центрального апарату. Тож завтра усі матеріали кримінального провадження будуть передані до Головного слідчого управління, де їх вивченням займеться група досвідчених слідчих і оперативників", - зазначив Клименко.

Як повідомлялося раніше, 29 жовтня у Прилуках на залізничній колії в 5 кілометрах від будинку загинув 14-річний Денис Чаленко. В сотні метрів від місця загибелі юнака виявили безліч плям крові. Батьки не погоджувалися з офіційною версією поліції, що підлітка збив поїзд, тому це викликало суспільний резонанс. Батьки впевнені, що хлопця вбили, а потім перенесли на колію, щоб приховати сліди злочину.

Крім того, у суботу, 1 листопада, під Прилуцьким відділенням поліції відбувся мітинг з вимогою розслідувати смерть 14-річного Дениса Чаленка. Учасники акції кричали "Ганьба" та запалили шини під будівлею поліції.

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