В приграничной зоне Житомирской области автомобиль подорвался на мине: есть погибший
В Житомирской области автомобиль наехал на мину и подорвался. В результате несчастного случая погиб водитель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Житомирской области.
Обстоятельства взрыва
Известно, что семья поехала в лесной массив вблизи села Рудни-Хочинской, Олевской общины, собирать чернику.
Перед знаком "Въезд запрещен" и "Стоп мины!" мужчина высадил свою семью, а сам, подняв шлагбаум, поехал дальше.
Фото: последствия подрыва (zt.npu.gov.ua)
"На грунтовой дороге, уже на запретной территории, автомобиль наткнулся на мину. После этого произошел взрыв, 23-летний водитель, житель Олевской общины, погиб на месте", - пояснили в полиции.
Расследование инцидента
Следователями отделения полиции №2 Коростенского райуправления начато уголовное производство по факту "умышленного убийства".
Запрет на посещение пограничной зоны
"Полицейские призывают жителей области соблюдать правила безопасности. Помните, что сейчас в стране действует запрет на посещение пограничной зоны", - добавили в ГУНП.
В частности, в Житомирской области разрешено посещать леса, кроме территорий, которые находятся в 20 км от границы с Беларусью и местностей, которые были оккупированы.
Также запрещено посещение заповедников области. Закрыты водоемы, находящиеся рядом с объектами критической инфраструктуры.
Защита северных областей Украины от возможного нападения врага
Недавно командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил оборону украинских войск на северных рубежах. Приняты дополнительные меры по организации обороны в этом районе, охватывающем три области.
До этого Наев сообщил, что украинские военные усиливают защиту границы с северной стороны страны. Они готовы к вероятному пришествию Рф.
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