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В приграничной зоне Житомирской области автомобиль подорвался на мине: есть погибший

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Житомирская область, Вторник 11 июля 2023 16:18
В приграничной зоне Житомирской области автомобиль подорвался на мине: есть погибший Фото: Последствия взрыва (zt.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Житомирской области автомобиль наехал на мину и подорвался. В результате несчастного случая погиб водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Житомирской области.

Обстоятельства взрыва

Известно, что семья поехала в лесной массив вблизи села Рудни-Хочинской, Олевской общины, собирать чернику.

Перед знаком "Въезд запрещен" и "Стоп мины!" мужчина высадил свою семью, а сам, подняв шлагбаум, поехал дальше.

Фото: последствия подрыва (zt.npu.gov.ua)

"На грунтовой дороге, уже на запретной территории, автомобиль наткнулся на мину. После этого произошел взрыв, 23-летний водитель, житель Олевской общины, погиб на месте", - пояснили в полиции.

Расследование инцидента

Следователями отделения полиции №2 Коростенского райуправления начато уголовное производство по факту "умышленного убийства".

Запрет на посещение пограничной зоны

"Полицейские призывают жителей области соблюдать правила безопасности. Помните, что сейчас в стране действует запрет на посещение пограничной зоны", - добавили в ГУНП.

В частности, в Житомирской области разрешено посещать леса, кроме территорий, которые находятся в 20 км от границы с Беларусью и местностей, которые были оккупированы.

Также запрещено посещение заповедников области. Закрыты водоемы, находящиеся рядом с объектами критической инфраструктуры.

Защита северных областей Украины от возможного нападения врага

Недавно командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил оборону украинских войск на северных рубежах. Приняты дополнительные меры по организации обороны в этом районе, охватывающем три области.

До этого Наев сообщил, что украинские военные усиливают защиту границы с северной стороны страны. Они готовы к вероятному пришествию Рф.

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