Пограничники продвинулись на передовые позиции врага на Сватовском направлении: видео
Украинские пограничники придвинулись и заняли передовые позиции россиян на Сватовском направлении. Защитники показали видео штурмов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.
На опубликованных кадрах показана работа пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница". Во время штурмов защитники использовали бронированную технику.
Бойцы продвинулись в глубину обороны российских захватчиков на востоке, а именно на Сватовском направлении. Пограничникам удалось занять передовые позиции врага.
Ситуация на передовой
Наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и проводят наступательную операцию в Запорожской области. Кроме того, наши воины укрепляются на левом берегу Херсонской области.
По последним данным Генштаба, российские оккупанты пытаются атаковать на востоке нашей страны.
В частности, тяжелые бои продолжаются у Авдеевки, которую россияне хотят окружить и захватить, в районе Марьинки и Бахмута. Армия РФ пытается вернуть утраченные позиции.
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