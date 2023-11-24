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Пограничники продвинулись на передовые позиции врага на Сватовском направлении: видео

Сватово, Пятница 24 ноября 2023 13:53
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Пограничники продвинулись на передовые позиции врага на Сватовском направлении: видео Фото: пограничники показали видео штурма на Сватовском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники придвинулись и заняли передовые позиции россиян на Сватовском направлении. Защитники показали видео штурмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

На опубликованных кадрах показана работа пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница". Во время штурмов защитники использовали бронированную технику.

Бойцы продвинулись в глубину обороны российских захватчиков на востоке, а именно на Сватовском направлении. Пограничникам удалось занять передовые позиции врага.

Ситуация на передовой

Наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и проводят наступательную операцию в Запорожской области. Кроме того, наши воины укрепляются на левом берегу Херсонской области.

По последним данным Генштаба, российские оккупанты пытаются атаковать на востоке нашей страны.

В частности, тяжелые бои продолжаются у Авдеевки, которую россияне хотят окружить и захватить, в районе Марьинки и Бахмута. Армия РФ пытается вернуть утраченные позиции.

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