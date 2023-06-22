Пограничники о строительстве укреплений в Беларуси: это больше демонстрация

Беларусь строит укрепления недалеко от границы с Украиной. Однако пограничники полагают, что действия белорусов больше напомнят демонстрацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

"Да, мы отмечаем, что определенные инженерные укрепления и работы по фортификационному оборудованию проходят на определенной удаленности от украинской границы. Это за десятки километров. Но такого масштабного строительства, которое включало бы протяженность по всей линии госграницы с Украиной, мы не фиксируем", - сказал он.

Демченко отметил, что также не фиксируется масштабных работ в Беларуси недалеко от границы с Украиной.

"Но мы хорошо помним, что Беларусь постоянно пытается нагнетать ситуацию, отмечая, что есть "угроза" этой стране со стороны стран ЕС или Украины. И это больше такая демонстрация, что они к чему-то готовятся", - добавил спикер.

Также он прокомментировал так называемые мобилизационные учения в Беларуси. По словам Демченко, они носят плановый характер и не связаны с мобилизацией.

"По имеющейся у меня информации, эти мобилизационные учения больше касаются учений с военными комиссариатами. То есть это не связано с мобилизационной подготовкой или призывом по мобилизации. Это больше связано с проверкой государственных, местных органов власти по сотрудничеству с военными комиссариатами. Это такие более плановые учения, о которых в том числе сама Беларусь и заявляет", - говорит Демченко.

Обучение в Беларуси

Напомним, что Беларусь уже более 59 недель проводит так называемые военные учения с Россией на своих полигонах. Это позволяет российским войскам размещаться на территории Беларуси.

Также недавно Беларусь объявила о начале "мобилизационного обучения". Оно будет проходить в Минской области с 30 июня.

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