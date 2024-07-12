На Прикарпатье ввели новые ограничения. Какие туристические маршруты попали под запрет
В Ивано-Франковской области вблизи границы с Румынией были введены временные дополнительные ограничения. Теперь некоторые туристические маршруты стали недоступны для посещения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГНСУ.
Что нужно знать о новых запретах
Нововведение касается 5-километровой зоны вблизи границы в Зеленской и Белоберезской объединенных территориальных громадах Верховинского района.
Временные ограничения предусматривают запрещение въезда лиц в определенную пограничную полосу шириной 5 километров, в том числе с целью туризма, отдыха, рыболовства.
Исключения касаются:
- лиц, которые постоянно или временно проживают или работают в пределах объявленной зоны, если они имеют соответствующее разрешение на въезд от пограничного отряда
- владельцев земельных участков, которые находятся в пределах объявленной зоны, если они имеют соответствующее разрешение от пограничного отряда
Также новые правила запрещают проведение работ. Исключение касаются сельскохозяйственных и строительных работ, которые выполняют в соответствии с международными договорами, а также работ на стройках государственного значения и те, что связанные с ликвидацией последствий стихийного бедствия и очагов особо опасных инфекционных заболеваний. При этом необходимо иметь соответствующие разрешения от пограничного отряда.
Какие маршруты попали под ограничения
Следующие туристические маршруты в пределах Ивано-Франковской области теперь под временными ограничениями:
- урочища Погорелец, Гаджина, Подороватый, Венгерские Скалы
- долины Кринта, Луковица, Широкая и Веснарка
- вершины Чивчин, Смотрич, Ушастый камень, Поп Иван, Бребенескул, Пожежевская, Менчул, Туркул, Малая Говерла, Брескул, Кострич, Яворник, Попадя, Масленый Прислеп, Гоическая, Дуконя, Пниев
- озеро Маричейка и Кривопольский перевал
Сколько будут продолжаться ограничения, пока не сообщают.
Некоторые туристические маршруты стали недоступны для посещения (фото: Freepik)
Другие ограничения, которые начали действовать
В этой 5-километровой зоне запрещается движение транспортных средств в контролируемых приграничных районах во время действия комендантского часа.
Исключения касаются:
- лиц, въезжающих в пограничную полосу с целью пересечения государственной границы в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу
- лиц (водители грузовых автомобилей и сопровождающие их лица), въезжающие в пограничную полосу для осуществления мультимодальной перевозки
Скопление транспортных средств (более двух), остановки продолжительностью более 20 минут, если они не связаны с техническими неисправностями, остановки на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок. Исключение только в том случае, если транспортным средством управляет местный житель и имеет документы, подтверждающие его регистрацию.
Движение транспортных средств по дорогам, отсутствующим в реестрах автомобильных дорог и ведущих к границе (кроме техники и оборудования для агропромышленного комплекса, а также структур, обеспечивающих выполнение функций государства). А также если такие дороги не ведут к пунктам пропуска через границу или населенным пунктам, обозначенным информационно предупредительными табличками "Внимание! Государственная граница. Проход, проезд запрещен".
Водителям транспортных средств, начальникам поездов и проводникам вагонов запрещено подвозить в пограничную полосу и вывозить с нее лиц, не имеющих документов, определенных подпунктом 1 пункта 2 Положения о пограничном режиме, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 июля 1998 года № 1147.
Также запрещается:
- охота, перевозка в транспортных средствах оружия и средств активной обороны без разрешений
- использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и транспортных средствах специализированного назначения
- использование и осуществление полетов легкомоторных, беспилотных летательных аппаратов до окончания правового режима военного положения
- нахождение лиц (кроме задействованных в проведении сельскохозяйственных работ и находящихся на частных участках или на автомобильных дорогах общего пользования) на расстоянии ближе 5 км до границы за пределами населенных пунктов без соответствующего разрешения от пограничного отряда
Действие ограничений не распространяется на должностных или должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, военнослужащих и т. д.
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