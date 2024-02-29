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Пригреет до +19, но не везде: прогноз погоды на последний день зимы

Украина, Четверг 29 февраля 2024 07:00
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Пригреет до +19, но не везде: прогноз погоды на последний день зимы Фото: в Украине сегодня будет плюсовая температура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 29 января будет без существенных осадков. Ожидается плюсовая температура, а местами пригреет до +19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Во всех областях без дождей и снега.

Температура воздуха днем на западе Украины будет +10 +15 градусов, а на Закарпатье до +19. На остальной территории страны днем от +6 до +11 градусов.

Ночью столбики термометров покажут в большинстве областей от +1 до -4, на востоке -7 градусов, а на западе до +4.

Пригреет до +19, но не везде: прогноз погоды на последний день зимы

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут от +6 до +11, а ночью +3 до -2 градусов.

Пригреет до +19, но не везде: прогноз погоды на последний день зимы

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет в Украине в первый месяц весны.

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