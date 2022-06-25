В прикордонних районах Волині виявили схрони з військовою формою Білорусі та вибухівками
Правоохоронці провели перевірку безпекової обстановки на Волині. Виявили схрони з формою білоруський військових та вибухівки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку військової частини 1141 Національної гвардії України в Луцьку.
"Заходи відбулися з метою нормалізації обстановки в регіоні, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки та порядку, відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до терористичної й диверсійної діяльності", - пише пресслужба військової частини.
Перевірку було проведено на території 60 населених пунктів й близько 300 об’єктів.
Під час перевірок було вилучено:
- один РПГ;
- кілька одиниць зброї без документів;
- понад 1000 набоїв;
- тротилові шашки;
- протитанкові міни;
- тактичні ножі;
- рації;
- 40 грамів ймовірної наркотичної речовини, схожої на канабіс;
- 2 комплекти форми Республіки Білорусь.
В коментарі "Суспільному", речниця військової частини 1141 Нацгвардії України Юлія Ковпак відзначила, що схрони з військовою формою були виявлені в покинутих будівлях, а вибухонебезпечні предмети - по усій області.
Фото: в прикордонних районах Волині виявили схрони з військовою формою Білорусі та вибухівками (facebook.com/lutskngu1141)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними розвідки, Росія готує низку терактів Білорусі, аби змусити країну розпочати війну проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.