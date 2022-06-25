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В прикордонних районах Волині виявили схрони з військовою формою Білорусі та вибухівками

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Субота 25 червня 2022 15:56
В прикордонних районах Волині виявили схрони з військовою формою Білорусі та вибухівками Фото: в прикордонних районах Волині виявили схрони з військовою формою Білорусі та вибухівками (facebook.com/lutskngu1141)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронці провели перевірку безпекової обстановки на Волині. Виявили схрони з формою білоруський військових та вибухівки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку військової частини 1141 Національної гвардії України в Луцьку.

"Заходи відбулися з метою нормалізації обстановки в регіоні, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки та порядку, відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до терористичної й диверсійної діяльності", - пише пресслужба військової частини.

Перевірку було проведено на території 60 населених пунктів й близько 300 об’єктів.

Під час перевірок було вилучено:

  • один РПГ;
  • кілька одиниць зброї без документів;
  • понад 1000 набоїв;
  • тротилові шашки;
  • протитанкові міни;
  • тактичні ножі;
  • рації;
  • 40 грамів ймовірної наркотичної речовини, схожої на канабіс;
  • 2 комплекти форми Республіки Білорусь.

В коментарі "Суспільному", речниця військової частини 1141 Нацгвардії України Юлія Ковпак відзначила, що схрони з військовою формою були виявлені в покинутих будівлях, а вибухонебезпечні предмети - по усій області.

Фото: в прикордонних районах Волині виявили схрони з військовою формою Білорусі та вибухівками (facebook.com/lutskngu1141)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними розвідки, Росія готує низку терактів Білорусі, аби змусити країну розпочати війну проти України.

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