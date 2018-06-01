Що приготувати з полуниці: цікаві рецепти

Покрокові рецепти страв з полуниці: освіжаючі напої, солодкі ласощі, ароматна випічка

Що приготувати з полуниці, незвичайні ідеї з використанням першої літньої ягоди, прості рецепти десертів, корисні і смачні напої, а також варіанти страв з полуницею для легкого сніданку - в добірці покрокових рецептів від Styler.

Рецепти з полуниці: освіжаючі літні напої

Полуничний смузі - ідеальний варіант для сніданку або перекусу в спекотну погоду. Для його приготування потрібні:

200 г полуниці

1 середній банан

100 г молока жирністю 2,5%

щіпка ваніліну

Цукор в даному рецепті не використовується, тому що банан досить солодкий, але ласуни можуть додати до смузі чайну ложку меду. Готування цього блюда займе не більше 5 хвилин. Фрукти помити, банан подрібнити, додати охолоджене молоко, ванілін і збити блендером. Рецепт можна урізноманітнити, використовуючи замість молока натуральний йогурт без добавок або ванільне морозиво (150 г).

Фото: Полуничний смузі (pixabay.com/skeeze)

Полуничний мохіто можна приготувати як з додаванням алкоголю, так і без нього. Освіжаючий і ароматний напій - саме те, що потрібно для літніх вечорів.

Необхідні інгредієнти:

полуниця - 10 середніх ягід

листочки свіжої м'яти - 10-12 шт.

лайм - 1 шт.

спрайт - 0,5 л

кубики льоду - за смаком

Нарізати 6 полуничок, лайм, листя м'яти розтерти в ступці або нарізати. На дно склянки викласти лід, подрібнену полуницю, м'яту, часточки лайма, залити спрайтом. Решту ягідок використовувати для прикраси напою.

Фото: Полуничний мохіто (pixabay.com/StockSnap)

В алкогольному варіанті мохіто використовується:

білий ром - 50 мл

газована вода - 150 мл

лайм - половинка

полуниця - 4 шт.

м'ята - 10 свіжих листочків

полуничний сироп - 15 мл

лід - за смаком

Лайм нарізати часточками, помістити в склянку (450-500 мл), туди ж додати полуницю і м'яту. Добре розім'яти коктейльною ступкою або ложкою. Потім наповнити склянку до половини дрібно колотим льодом, додати ром, сироп, перемішати. Після цього потрібно додати ще льоду, тонік і прикрасити мохіто гілочкою м'яти і ягідкою полуниці.

Що приготувати з полуниці: випічка та десерти

Пиріг з полуницею на йогурті виходить ніжним і ароматним. До того ж, рецепт є нізкокалорійим, і шматочок цього десерту зовсім не нашкодить фігурі. Тісто готується без додавання дріжджів і вершкового масла. Необхідні продукти:

2 яйця

150 - 200 г цукру

240 г борошна

200 мл рослинного масла

200 г грецького йогурту

18 г розпушувача

ванілін 0,5 ч.л.

сіль - 1 щіпка

крохмаль - 2 сл. л

полуниця - 250 г

Фото: Пиріг з полуницею (pixabay.com/Skitterphoto)

Яйця збити з цукром, додати густий грецький йогурт, влити олію без запаху, потім висипати ванілін і сіль. Борошно окремо змішати з розпушувачем і ввести в суміш. Щоб полуниця не давала занадто багато соку, ягідки присипати крохмалем. У роз'ємну форму вилити половину тіста, розкласти полуницю і залити тістом, що залишилося.

Випікати в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці протягом 30-40 хвилин. Готовність пирога перевірити шпажкою. В якості прикраси можна використовувати цукрову пудру, полуничний джем або свіжі ягоди.

Полуничний торт без випічки готується з використанням желатину і перед подачею на стіл повинен настоятися в холодильнику. Для приготування цього простого і смачного десерту необхідно використовувати такі інгредієнти:

полуниця - 200 г

банан - 1 шт

сметана 15-20% - 500 г

вода - 200 мл

желатин - 3 ст. л.

цукор - 100 г

печиво "пряжене молоко" - 5 шт.

ванілін - 0,5 ч.л.

Фото: Полуничний торт без випічки (pixabay.com/markusspiske)

Желатин залити теплою водою, розмішати і залишити для набухання. Сметану перемішати з цукром і ваніліном. Суміш з желатином поставити на плиту, постійно помішуючи, дочекатися розчинення крупинок, після чого ввести желатин до сметани з цукром.

Печиво поламати на шматочки, полуницю і банан нарізати, змішати зі сметанно-желатиновим "тістом". Кілька ягідок можна залишити для декору торта. Роз'ємну форму застелити харчовою плівкою, на дно викласти нарізану часточками полуницю в якості прикраси і залити її сумішшю. Поставити десерт для застигання в холодильник на ніч. Коли торт буде готовий, перевернути його і зняти форму.

Незвичайна ідея сніданку з полуницею

У сезон полуниці її завжди додають у вівсяну кашу на сніданок, однак існує досить оригінальний рецепт використання полуниці в приготуванні різотто. Для цього знадобиться:

1 ст. рису арборіо

200 г полуниці

2 ст. л. цукру

50 мл вершків

2 ст.л. розтопленого вершкового масла

2 ст. л. натертого сиру пармезан

лимонний сік, свіжа м'ята - до смаку

Фото: Полуниця на сніданок (pixabay.com/Foundry)

Полуницю помити і нарізати кожну ягідку на 4 часточки. Рис обсмажити на вершковому маслі протягом 2 хвилин, щоб зернятка вкрилися масляною плівкою. Додати цукор, 2 ч.л. лимонного соку, перемішати, залишити під кришкою на слабкому вогні, поки рис не вбере вологу. Після цього невеликими порціями додавати до рису гарячу кип'ячену воду. Кожну наступну порцію води вливати тільки після поглинання вологи. Варити різотто краще у відкритому сотейнику.

Коли рис буде фактично готовий, додати полуницю і готувати до моменту, коли зернятка стануть м'якими з невеликою твердістю в серединці. В кінці приготування влити в рис вершки, перемішати і викласти на тарілки. Перед подачею різотто посипати пармезаном і прикрасити гілочками м'яти.

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