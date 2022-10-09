Прифронтовые Желтые Воды получили партию гуманитарной помощи Фонда Ахметова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

На этот раз 1,8 тысячи продуктовых наборов от фонда получили переселенцы, которые поселились в Жовтоводской общине. Гуманитарная помощь поступила в город в координации с Днепропетровской областной военной администрацией.

В состав наборов вошли продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом фонд уже передал Днепропетровской области более 47 тысяч наборов с самыми необходимыми продуктами питания. Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.