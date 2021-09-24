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Прийде потепління, а дощі припиняться: прогноз погоди на вихідні

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Україна, П'ятниця 24 вересня 2021 12:18
Прийде потепління, а дощі припиняться: прогноз погоди на вихідні Фото: на вихідних 25-26 вересня погода буде теплою та майже без дощів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Цими вихідними в Україну прийде потепління, місцями до +23 градусів. До кінця тижня дощі покинуть майже всю територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз на 25 вересня

Завтра дощі відійдуть з південно-західної частини України, однак на решті територій синоптики прогнозують опади.

На заході вдень буде +14 +19, а вночі +6 +10.

У північних областях очікується вдень +12 +15, вночі +6 +9.

На Сході прогнозують вдень +12 +16, вночі +6 +8.

Південь очікує вдень +15 +20 градусів тепла, а вночі +8 +10.

У центральних областях температура повітря становитиме вдень +13 +17, вночі +7 +10.

Прийде потепління, а дощі припиняться: прогноз погоди на вихідні

Прогноз на 26 вересня

У неділю в східних областях пройдуть невеликі дощі. На решті територій - без опадів.

На заході температура вдень очікується в межах +16 +21 вдень, а вночі +9 +12.

На північній території прогнозується вдень до +12 +15, вночі +6 +11.

У східних областях вдень очікується +14 +15, вночі +6 +11.

На півдні температура повітря становитиме +19 +23, вночі впаде до +10 +14.

У центральній частині прогнозують +13 +19 градусів вдень, а вночі +7 +10.

Прийде потепління, а дощі припиняться: прогноз погоди на вихідні

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