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Причиной возникновения дефицита электроэнергии являются обстрелы и повреждения энергосистемы, - Минэнерго

Вторник 12 декабря 2023 20:37
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Причиной возникновения дефицита электроэнергии являются обстрелы и повреждения энергосистемы, - Минэнерго Фото: причиной возникновения дефицита электроэнергии являются обстрелы и повреждения энергосистемы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Причиной дефицита электроэнергии в определенные периоды суток являются вражеские обстрелы и вызванные ими повреждения энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Украины Светлану Гринчук.

"Что касается ситуации с дефицитом, которую мы наблюдаем сейчас, как вы уже сказали, у нас есть обстрелы, особенно в прифронтовых территориях, практически каждый день. И очень часто эти обстрелы являются причиной повреждений работы энергообъектов", - сказала она.

Гринчук добавила, что недавно два блока на одной из тепловых электростанций вышли в аварийный ремонт из-за обстрелов.

В то же время замминистра энергетики заверила, что обстрелы и нанесенные ими повреждения не представляют критической угрозы для работы энергосистемы.

"Наши энергетики, имея огромный опыт по предыдущей зиме, когда в чрезвычайно экстренных условиях приходится возобновлять работу энергообъектов и линий электропередач, умеют это делать достаточно быстро и эффективно. Что касается повреждения объектов, там ситуация может быть немного сложнее. Потому что ремонт на тепловых или других электростанциях - это не столь быстрый процесс. В то же время, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстанавливать поврежденные мощности", - пояснила она.

Гринчук отметила, что произведен и проводится ремонт на генерирующих мощностях, на всех объектах генерации, а также идет восстановление воздушных линий электропередач.

"Сегодня можем сказать, что наша генерация готова к прохождению отопительного сезона. Конечно, возникают определенные непредсказуемые обстоятельства, как повреждения в результате обстрелов, непогода, которые могут вносить свои коррективы в прохождение зимы", - заверила она.

Однако она предостерегла, что непонятно, какого масштаба и массовости будут враждебные обстрелы и какие повреждения от этого испытывает энергосистема.

Как сообщалось, из-за массированных атак РФ на энергообъекты Украины впервые сложилась ситуация, когда украинская энергосистема проходит отопительный сезон фактически без резервов генерирующих мощностей.

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