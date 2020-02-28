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Президента Монголії помістили на карантин після візиту в Китай

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 14:47
Президента Монголії помістили на карантин після візиту в Китай
Фото: Халтмаагийн Баттулга (wikimedia by UNCTAD)

Халтмаагийн Баттулга разом з кількома іншими чиновниками відвідали Китай в рамках робочого візиту

Президента Монголії Халтмаагийна Баттулга відправили на карантин після одноденного візиту в Китай. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, Баттулга разом з кількома іншими чиновниками, в тому числі з главою Міністерства закордонних справ Монголії, нещодавно відвідали Китай. Там вони зустрілися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Чи Кецяном.

"Делегація, включаючи президента, була негайно відправлена на двотижневий карантин після повернення в Монголію в четвер увечері, з метою профілактики", - йдеться в повідомленні.

На даний момент в Монголії не виявляли жодного випадку зараження коронавірусом.

При цьому наголошується, що уряд країни прийняв рішення закрити всі школи до кінця березня, а доставка вугілля в Китай призупинити до 2 березня.

Нагадаємо, станом на 28 лютого коронавірус COVID-19 було виявлено в 46 країнах. України в списку країн, уражених коронавірусом, немає. За межами Китаю коронавірусом заразилися вже 4430 людей. Найбільша кількість випадків у Європі було зареєстровано в Італії - 650, серед них 17 - летальних.

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