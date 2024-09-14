На президента Коморских Островов совершено нападение с ножом, он ранен
Президент Коморских Островов Азали Ассумани подвергся нападению во время похорон известного религиозного деятеля на окраине столицы Морони. Глава этого государства на Востоке Африки получил ножевое ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Коморских островов и Agence France-Presse.
В заявлении канцелярии президента говорится, что 65-летний Азали Ассумани "был легко ранен ножом во время похорон" известного религиозного лидера страны.
Отмечается, что травмы президента Коморских Островов расцениваются как "несерьезные", и он вернулся домой.
"Злоумышленник находится в руках служб безопасности", - добавляется в публикации президентской канцелярии.
Пресс-секретарь правительства Фатима Ахамадаэль сообщила агентству AFP, что нападение произошло в районе на окраине столицы Морони - Салимани-Итсандра.
Подробности нападения она не раскрыла, однако отметила, что жизни Ассумани "ничего не угрожает".
Свидетели рассказали AFP, что нападающим был 22-летний мужчина без криминального прошлого. Он в 2022 году стал военнослужащим.
По данным СМИ, нападавший был одет в бубу (длинный и широкий туникообразный халат-рубашка с широкими рукавами) и находился в комнате с телом религиозного лидера, когда присутствовавшие отдавали дань памяти.
Президент Ассумани был ранен ножом в руку. Также, рассказали очевидцы представителям прессы, нападавшего остановил другой плакальщик на похоронах.
По данным источников AFP, нападавший был молодым "жандармом на действительной службе".
Что известно о президенте Коморских островов
Азали раньше был военным, он пришел к власти в результате государственного переворота в 1999 году, был переизбран президентом в январе после спорного голосования, за которым последовали два дня протестов, на которых погибли.
Президента Азали обвиняют в росте авторитаризма в стране. Так, в августе он предоставил новые полномочия своему сыну, что, по мнению критиков, было шагом к консолидации правления семьи над маленьким африканским островным государством.
Кроме того, старший сын президента Нур Эль Фатх Азали был назначен генеральным секретарем Коморских островов в июле.
В январе президент Азали победил на выборах, которые, по словам его оппонентов, были омрачены фальсификациями. Судебные жалобы на выборы были отклонены.
Ранее сообщалось, что прошлым летом лидер Коморских Островов во время визита в Киев предложил создать "дорожную карту". На это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет "сюрприза".
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